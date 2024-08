El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a partir de este gobierno, los organismos financieros internacionales ya no imponen la agenda económica al país, sino que son las políticas públicas las que rigen en la actualidad, y se elaboran en México. Ya no hay más reformas estructurales impuestas del extranjero para privatizar todo, desde el petróleo, la energía eléctrica y la educación, entre otras. Ni conozco al del Banco Mundial, si vi una vez a la del Fondo Monetario Internacional, de lejitos. No tenemos trato, más que el respeto porque pertenecemos a la comunidad económica mundial, pero la agenda se hace en México. Imagínense, cuál era la agenda en el periodo neoliberal: reforma energética, ¿para qué? Para privatizar Pemex y la industria eléctrica. ¿Reforma laboral? Para reducir pensiones a trabajadores y privatizar el manejo de las pensiones; el pago por hora al trabajo, sin ninguna prestación, la subcontratación, el outsourcing. Reforma educativa ¿para qué?: privatizar la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Desde Salinas. No solo fue el rematar los bienes de la nación, también modificaron el artículo tercero para que no fuese gratuita sólo en el nivel básico, pero dejaron libre a la educación media superior y superior.

CLAUDIA SHEINBAUM; OFICIALMENTE NUEVA PRESIDENTA DE MEXICO, TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMA SU TRIUNFO

Claudia Sheinbaum, se confirma como ganadora a la presidencia de México, durante la sesión de ayer jueves 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los resultados de los cómputos distritales que le dan el triunfo a Claudia Sheinbaum Pardo como la nueva presidenta de México. El TEPJF afirmó que no existe evidencia de presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 2 de junio, pese a que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) habían presentado juicios de inconformidad. PRD, PAN y MC presentaron 233 juicios de inconformidad para impugnar los cómputos distritales, pero el Tribunal Electoral declaró infundados todos los casos, por lo que ya es oficial la victoria de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum recibirá la constancia de mayoría por parte del TEPJF el próximo 15 de agosto. Así lo anunció Mónica Aralí, magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Se procederá a analizar y, en su caso, aprobar el Dictamen relativo al Cómputo final de la Declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos Mexicanos. También señaló que la sesión se tiene programada para el próximo miércoles 14 de agosto y, en caso de ser aprobado, la entrega de la constancia se realizará el 15 de agosto.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; IMPULSA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, al inaugurar el evento preparatorio hacia el “I Foro Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria y de cara a los retos y oportunidades en el camino al 2030”, aseguró que sólo la voluntad política y la cooperación internacional, permitirán garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y otras regiones del mundo, porque discutir leyes en materia de alimentación no es un capricho ni una moda, sino un tema de derechos humanos. La legisladora destacó que, en estos tiempos, hacer posible el derecho a la alimentación se ha convertido en una preocupación crítica a nivel global, por lo que, desde la trinchera parlamentaria se debe contribuir al diseño de las políticas que permitan alcanzar el objetivo de “Hambre Cero de la Agenda 2030”. Recordó que, con este objetivo en junio de 2024, representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, junto a parlamentarios y parlamentarias de España y Portugal y sus socios estratégicos, se reunieron en la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, para presentar oficialmente la Alianza Parlamentaria Iberoamericana por la Seguridad Alimentaria para Todos y Todas. En junio pasado, coincidimos en la relevancia de fortalecer la colaboración entre nuestros países para garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. A través de la unión, es posible materializar el derecho a una alimentación adecuada, promover la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad, respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales y asegurar la seguridad alimentaria. La senadora confió en que juntos, con voluntad política y cooperación internacional, se podrá lograr un cambio significativo y duradero, a fin de asegurar un futuro sin hambre, sin malnutrición y que todos contribuyan al derecho fundamental que merece la humanidad que es la alimentación de calidad. Exhortó a los y las legisladoras de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y República Dominicana, presentes en este encuentro, que a lo largo de los dos días de trabajo que dura esta reunión, identifiquen y aborden los desafíos específicos que enfrenta cada región en términos de seguridad alimentaria.

SENADOR RICARDO MONREAL; LA OPOSICIÓN ESTA CONSTRUYENDO UN CLIMA DE PROVOCACIÓN

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal acusó a la oposición de construir un clima de provocación y ejemplificó con la concentración convocada para el próximo domingo 11 de agosto frente al Instituto Nacional Electoral (INE) en protesta contra la sobrerrepresentación. Yo creo que ellos saben muy bien que este clima que están construyendo previo a la marcha del domingo, les beneficia o creen que les va a beneficiar, para mí, no les va a beneficiar porque son actos de franca provocación. Monreal consideró normal que se incremente el grado de polarización conforme se acerca la calificación de la elección del 2 de junio e incluso dijo que no le asusta y advirtió que de concretarse el paro nacional que han anunciado integrantes del Poder Judicial incurrirán en graves conductas antijurídicas. A mí no me asusta. No vamos a permitir que se arrebate una sola curul o escaño que logramos en las urnas. Señaló que no existe argumento jurídico que justifique un cambio de criterio por parte del INE para la asignación de plurinominales que no sea por partido político y no como coalición como lo quiere la oposición. No hay mucho que discutir es un argumento político, es un litigio político, no jurídico y que obviamente pretenden alcanzar lo que no lograron en las urnas, es muy simple, nosotros insistiremos en que se aplique la Constitución y la ley.

DIPUTADOS; ABORDAN EL TEMA “LES GANAMOS LA MAYORÍA CALIFICADA”, EN LA AGENDA POLÍTICA DE LA PERMANENTE

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT y MC expresaron sus puntos de vista en torno al tema “Les ganamos la mayoría calificada”, acordado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que formara parte de la agenda política en la sesión del pasado miércoles. La presidencia de la Comisión Permanente informó que por acuerdo de la Mesa Directiva todas las iniciativas inscritas en el orden del día del miércoles, se turnarán a las comisiones correspondientes. Concluyó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de agosto, a las 11:00 horas, en las instalaciones del Senado de la República.

DIPUTADA CRISTINA RUIZ; MAYORÍA CALIFICADA SIN DIÁLOGO SÓLO SERVIRÁ PARA DESTRUIR

La diputada Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, puntualizó que las mayorías calificadas con diálogo servirán para construir, pero sin diálogo solo servirán para destruir. De nada sirve la mayoría calificada si no se legisla lo que la gente quiere y ésta desea salud, seguridad, vacunas y servicios de calidad. En el Senado de la República el PRI no aprobará ninguna iniciativa que vaya en contra de la democracia. La democracia, puede tener sus fallas pero es nuestro deber mejorarla, no destruirla; debemos trabajar juntos para garantizar que nuestro gobierno refleje la voluntad de minorías y mayorías, y debemos respetar una historia de libertades que hemos heredado con orgullo.

DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; HONRAMOS LA GRAN RESPONSABILIDAD QUE EL PUEBLO NOS DIO

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que la Constitución Política dice claramente que es una violación que un partido, no una coalición, tenga más del 8 por ciento de sobrerrepresentación. La oposición sigue sin querer entender el gran tamaño de la dimensión de su derrota; ganamos el 93 por ciento de las fórmulas de mayoría del Senado de la República, 30 de 33, así como 255 distritos de mayoría, el 83 por ciento. Indicó que pese a esas cifras todavía se regatean los dos tercios, y hoy se habla de una sobrerrepresentación que queremos tener; sin embargo, es lo que legítimamente nos dio con el voto el pueblo de México. Honramos la gran responsabilidad que el pueblo de México nos dio al votar mayoritariamente por nuestro movimiento Morena, PT y Verde.

DIPUTADO BRAULIO LÓPEZ OCHOA; SE PIDE UNA REPRESENTACIÓN JUSTA

El diputado Braulio López Ochoa Mijares, de MC, afirmó que lo que se pide es una representación justa de las personas que votaron por su partido político y se refleje en la composición de las cámaras. La discusión, no es sobre qué distritos se ganaron o cuáles no, ni qué porcentaje se obtuvo, sino que con los resultados electorales que arrojan los cómputos distritales, cuántos diputados, diputadas, senadores y senadoras le toca a cada representación política. Mencionó que no puede ser la coalición electoral el mecanismo que manipula el voto ciudadano para transferirlo y distribuirlo entre los partidos de la coalición como les convenga. Con ese esquema, se baja la representación de algunos partidos políticos para que les puedan dar diputaciones de representación proporcional y obtener una mayoría artificial que la gente no les dio en los votos.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; CELEBRAMOS QUE TENEMOS MAYORÍA CALIFICADA CONSTITUCIONAL

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió en diciembre de 2023 un acuerdo que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y escaños por el principio de representación proporcional que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 2 de junio de 2024. Por ello, dijo, las y los consejeros del INE no pueden revocar su propio acuerdo, mismo que no fue impugnado por los partidos políticos. Ni el Instituto ni el Tribunal Electoral pueden pretender que esto no existe, está votado, es obligatorio y se va a aplicar. Hoy celebramos que tenemos mayoría calificada y mayoría constitucional.

DIPUTADO IGNACIO LOYOLA VERA; LOS VOTOS NO LES DA PARA LA SOBRERREPRESENTACIÓN

El diputado Ignacio Loyola Vera del PAN, refirió que a partir de los acuerdos en el Castillo de Chapultepec en 1994 y con la modificación a fondo de la Constitución Política, no ha vuelto a haber una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y ahí está precisamente la clave: todos se unieron para decir no más mayorías calificadas. Cuestionó si se quiere regresar al viejo régimen. Hoy están, entiendo mal, porque están refiriéndose a su mayoría en distritos; los distritos son una cosa y los votos son otra. Los votos obtenidos por la mayoría no les da esa sobrerrepresentación que se pretende. Cada voto tiene un valor. Nosotros como oposición tenemos que defender a quienes confiaron.

DIPUTADA SUE ELLEN BERNAL; NECESITAMOS CONTRAPESOS EFECTIVOS EN EL CONGRESO

La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, calificó de vergonzoso que en la sesión de la Comisión Permanente se utilicen estos títulos para la agenda política, y mencionó que lo que se está pugnando es que, así como se hizo el registro de coaliciones, también se haga una representación por coaliciones y no por partidos políticos. Se está haciendo una trampa en una interpretación para una sobrerrepresentación de más del 70 por ciento, cuando apenas tienen el 54 por ciento de diputadas y diputados federales electos. Reconoció que fueron 36 millones de votos para la Presidencia de la República, pero para los diputados federales la coalición de Morena-PVEM-PT tuvo poco más de 32 millones de votos, mientras que la oposición recibió más de 24 millones de votos. Sí, hubo una mayoría que votó por ustedes, pero el triunfo en las urnas no es un endoso para que como mayoría determinen el rumbo social. Necesitamos contrapesos efectivos en el Congreso de la Unión, voces diversas, representaciones múltiples, y debates abiertos y transparentes. Por su parte Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, comentó que su movimiento ganó la mayoría calificada, como fue la Presidencia de la República y muchas gubernaturas. Gracias a las luchas de José Agustín Ortiz Pinchetti y muchos personajes, hoy se tiene una democracia más sólida, donde la voluntad popular prevalece por encima de trampas. Mencionó que esa voluntad popular ha sido contundente y en las elecciones del pasado mes de junio el pueblo de México refrendó su confianza en este proyecto de nación. El PT exige las diputaciones plurinominales que por ley nos tocan, lo mismo hace el Partido Verde y Morena; con eso tendremos mayoría calificada. La ley se va a interpretar como se hizo en las elecciones pasadas. Nosotros tenemos la voluntad popular de nuestro lado.

DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ; MORENA, PT Y PVEM NO INCURREN EN UNA SOBRERREPRESENTACIÓN: MEXICO OTORGO UNA CLARA MAYORIA

La diputada de Morena, María Eugenia Hernández Pérez, recordó que el 2 de junio el pueblo de México votó y otorgó una clara y contundente mayoría a la coalición formada por Morena, PVEM y PT. Ese triunfo no es solo un reflejo del apoyo popular sino también un mandato para continuar con la transformación que el país necesita. Aseguró que ganaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ni Morena, PT y PVEM incurren en una sobrerrepresentación; hemos respetado en todo momento los principios constitucionales y los resultados electorales reflejan la voluntad soberana del pueblo. Hemos obtenido el respaldo ciudadano necesario para lograr una mayoría calificada en ambas cámaras.

DIPUTADA LILIA CARITINA OLVERA; QUIEREN ELIMINAR LOS CONTRAPESOS PARA REGRESAR AL SISTEMA DE PARTIDO HEGEMÓNICO

La diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, del PAN, manifestó su desacuerdo con el tema de la agenda política y precisó que son muchos quienes defenderán el espíritu de las reformas que establecieron la cláusula de sobrerrepresentación en la Carta Magna. Quieren eliminar los contrapesos para regresar al sistema del partido hegemónico y eliminar las instituciones que observan el ejercicio del poder y evitar el abuso. Destacó que se tiene que impedir ese atentado a los principios en los que se basa la República. Es falso que la ciudadanía haya otorgado con sus votos la mayoría calificada al oficialismo. Partidos reunidos en la coalición oficialista obtuvieron el 54.7 por ciento de los votos y se pretende entregar un 72 por ciento cuando en realidad les corresponde cuando mucho el 62 por ciento, mientras que a la oposición, con 46 por ciento de votos obtenidos, solo el 25.4 por ciento de la curules en la Cámara de Diputados.

ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA; PRESENTA A SHEINBAUM PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, proyectos de infraestructura hidráulica, carretera y de movilidad para el desarrollo de Michoacán. Ramírez Bedolla solicitó respaldo para trabajar acciones y obras que permitan fortalecer la economía regional y salvaguardar los recursos naturales. Expuso la necesidad de rehabilitar infraestructura hidráulica para la preservación del lago de Pátzcuaro y el saneamiento del río Duero, la construcción de la autopista para la agroexportación Uruapan-Zamora. Así como conformar un HUB logístico entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo que incluya la ampliación de la autopista siglo XXI, la modernización carretera, fortalecimiento al cabotaje marítimo, un nuevo aeropuerto en Lázaro Cárdenas y otros. Para Morelia compartió el proyecto de inversión para concluir el segundo anillo periférico iniciado por la administración estatal y construir el metrobús para la capital del estado. La presidenta electa Claudia Sheinbaum instruyó dar seguimiento a los proyectos con reuniones posteriores entre el gobernador y los titulares de las secretarías que conformarán su gabinete para definir los prioritarios y avanzar con el apoyo para Michoacán.

DONALD TRUMP; PROPONE A KAMALA HARRIS TRES DEBATES EN SEPTIEMBRE

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, propuso tres debates a su rival demócrata, Kamala Harris, los días 4, 10 y 25 de septiembre. En Mar-a-Lago, el ex mandatario propuso tres cara a cara en las cadenas Fox, ABC y NBC en lugar del que estaba previsto el 10 de septiembre en ABC. Estamos esperando ansiosamente las fechas, de debate televisado, del 4, 10 y 25 de septiembre, porque, creo que tenemos que decir las cosas claras. Esta es su primera aparición pública desde que Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota Tim Walz como su compañero de fórmula.

