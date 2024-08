“No me disculpo de nada”: Cónsul de Shanghái tras protagonizar insultos

Leopoldo Michel Díaz, cónsul mexicano adscrito en Shanghái, habló tras protagonizar insultos; “no me disculpo de nada”, dijo.

La periodista Dolia Estévez, compartió en su cuenta de ‘X’ que sostuvo una llamada telefónica con Leopoldo Michel Díaz, quien protagonizó un video lanzando insultos contra Miguel Ángel Isidro, cónsul general de Shanghái, China.

La comunicadora señala que Leopoldo le indicó que “no me disculpo de nada” esto porque asegura que “entre mexicanos así nos hablamos, no estoy insultando a nadie”.

“Entre mexicanos pues a veces así hablamos. No estoy insultando a nadie. Hay palabras en español que se tienen que decir así. Y en relación con mi jefe, pues no le pudo decir otra cosa. Eso no es una ofensa. ¿Me entiendes?”, se lee en la respuesta de Díaz a la periodista.

El cónsul adscrito señala que el video está “descontextualizado” y acusó al embajador Miguel Ángel Isidro por difundir el video a medios de comunicación.

Responsabiliza al embajador Miguel Ángel Isidro, cónsul general de México en Shanghái y su jefe inmediato, de la filtración del video. “No debió de haber pasado a los medios. Está descontextualizado”. — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) August 8, 2024

El también miembro del Servicio Exterior Mexicano acusó a Alicia Bárcena -titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- y a Juan Carlos Lara -presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM)- por su ira en el video.

–¿No te disculpas por los insultos?–

–No, absolutamente no. Absolutamente no me disculpo de nada. Yo tengo 8 meses peleando con el Cónsul General Isidro. Pidiendo a la @SRE_mx que me mueva, desde diciembre. La Secretaria @aliciabarcena no tomó acciones hasta el mes pasado–

“Yo lo que estaba pidiendo era una promoción en el SEM. Tengo 24 años de Ministro en el SEM y de una gestión exitosa en Shanghái ya merecía un ascenso. Yo estaba pidiendo una promoción a una embajada o consulado general. Esas decisiones le competen a la Secretaria, pero no quiso”, agregó Leopoldo Michel Díaz en su llamada con Estévez.

Sobre el comunicado que desplegó la SRE en el cual tomarán “medidas disciplinaria” sobre la situación, Michel Díaz indicó que “nadie se ha comunicado conmigo”.

¿No te disculpas por los insultos?

–No, absolutamente no. Absolutamente no me disculpo de nada. Yo tengo 8 meses peleando con el Cónsul General Isidro. Pidiendo a la @SRE_mx que me mueva, desde diciembre. La Secretaria @aliciabarcena no tomó acciones hasta el mes pasado. — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) August 9, 2024

LEO