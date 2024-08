En un imponente Stade de France, entre vítores y aplausos de los asistentes que esperaban ver al estadounidense Noah Lyles cruzar la meta en el primer puesto, el velocista botsuano Letsile Tebogo dio la sorpresa de la noche y se quedó con el oro en la prueba de 200 m masculino.

La proeza de Tebogo se reconoció en el momento, y seguirá siendo reconocida porque, con ella, se convirtió en el primer atleta de África en la historia de los Juegos Olímpicos en ganar la prueba de los 200 metros. Además, para completar el hito, con este oro el oriundo de Kanye le da a Botsuana el primer oro en la historia de la olimpiadas.

El atleta africano, que venció a los competidores norteamericanos con un tiempo de 19.46, subió, según el registro de World Athletics, al puesto número 5 de todos los tiempos en los 200 metros. Y aprovechó, además, para dedicar el triunfo a su madre, pues falleció en mayo pasado por complicaciones de salud.

Comenzó a celebrar desde que cruzó la meta, poniéndose la mano en el pecho, como un gesto para recordar a su madre. Más en el fondo, quizá, porque le quitó a Lyles la posibilidad de conseguir el doblete en oro, pues ya había ganado este último en los 100 metros planos.

Los especialistas atribuyen la segunda parte de la carrera, es decir los últimos 100 metros, como la calve para la victoria de Letsile Tebogo, pues no lograron sus contrincantes aguantar el ritmo que le dio al botsuano el registro del cuarto tiempo más rápido de la historia de esta prueba y el récord del continente africano.

Tras ganar el oro, Tebogo, de 21 años, fue felicitado por Lyles, quien inmediatamente después de dejó caer en el tartán y más tarde retirado en una silla de ruedas. Esto último, dicen los reportes, porque el atleta estadounidense compitió contagiado de Covid-19.

The first ever gold medal for Botswana in the history of the OLYMPICS.

Letsile Tebogo just did that ‼️

