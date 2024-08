Adam Robert Corden Britton, famoso experto en cocodrilos se declaró culpable en 2022, de haber abusado sexualmente, así como de haber matado al menos a 42 perros, mismos que había obtenido por medio de adopciones, prometiendo “darles un buen hogar”, este jueves fue sentenciado a 10 años de prisión por 63 cargos de los que se le acusan.

Te podría interesar: Terremoto de 7.1 grados afecta a las costas de Japón

El zoólogo Australiano, de 53 años, fue llevado a prisión este jueves 8 de agosto, después de un proceso de dos años, donde se le culpó del abuso sexual, maltrato físico y tortura a 42 perros que adoptó, de familias a quienes prometía darle a los perros, una buena calidad de vida.

Siendo catalogados estos actos como “indescriptibles” y “grotescos”, dicho por el juez Michael Grant, de la Corte Suprema del Territorio Norte de Darwin, mientras dictaba su sentencia de 10 años en prisión, con posibilidades de fianza, pero hasta el año 2028.

En la misma corte, fue que en 2023, Britton se declaró culpable de los abusos perversos a animales, admitiendo que empezó estos abusos en 2014, hasta abril de 2022, cuando fue arrestado. Pese a ser experto en cocodrilos, los reptiles no sufrieron daños, su atracción fue especialmente con los perros, siendo dos perros pastores suizos, las primeras víctimas de su sadismo.

A prominent crocodile expert and Charles Darwin University academic Adam Robert Corden Britton has been jailed for more than 10 years over his “grotesque” depravity and cruelty in torturing and killing dozens of dogs. https://t.co/AjEPv0oaYZ

— Rex Martinich (@RexMartinich) August 8, 2024