El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo que una vez asumiendo la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se va a convertir en poco tiempo en la mejor presidenta del mundo. Conozco a la mayoría de los presidentes o sé de ellos, de los primeros ministros, jefes de Estado, de Asia, de África, de Europa, de América y sé lo que estoy diciendo. López Obrador previó que la virtual presidenta electa tiene capacidades y atributos que la harían superar la popularidad del primer ministro de India, Narendra Modi, quien ocupa el primer lugar en la lista de líderes a nivel global de la encuestadora estadounidense Morning Consult. Que se prepare el ministro Modi, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México. Asimismo reafirmó que la primera presidenta de México será una mujer de nación, preparada e inteligente, con ideales y principios, que obtuvo el respaldo de 36 millones de mujeres y hombres, quienes votaron en la pasada elección presidencial de junio por consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación a partir de su liderazgo. Es excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado al país, a México. No hablo como integrante de un movimiento de transformación al cual ella pertenece y fuimos precursores de ese movimiento; no sólo hablo de eso. Hablo del interés general, hablo de todo el pueblo de México, de mi deseo de que nos vaya bien a todos y estoy optimista con la llegada de Claudia. Es una dicha enorme el que podamos los mexicanos tener la tranquilidad de que vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no sólo mujer de Estado, porque antes se hablaba de hombre de Estado y no. Lo más importante es ser hombre de nación, pero en este caso, no es sólo mujer de Estado de primer orden, sino mujer de nación. Va a ser mejor, mucho mejor el próximo gobierno y lo mejor del mundo. Después de la entrega de la banda presidencial el 1 de octubre, el jefe del Ejecutivo estimó que la vida pública del país continuará estable e incluso mejorará luego de haber sentado las bases del movimiento de transformación en casi seis años. López Obrador recordó que la doctora Sheinbaum Pardo también impulsará Programas para el Bienestar y proyectos de trascendencia, como los trenes de pasajeros hacia el norte del país y la construcción de viviendas para trabajadoras y trabajadores jóvenes, plan que se financiará con ahorros generados por no permitir la corrupción. Las obras del siguiente sexenio, crearán miles de puestos de trabajo y condiciones de bienestar entre la población.

CLAUDIA SHEINBAUM; NO ES NECESARIO CONTAR CON GRANDES ORGANISMOS PARA QUE EXISTA TRANSPARENCIA

La próxima presidenta Claudia Sheinbaum ante la propuesta de desaparecer las instituciones autónomas, aseguró que no se requieren grandes organismos para que haya transparencia. Yo pienso, lo he dicho varias veces, el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que ocurrió en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y seguía habiendo. Tras reunirse con mandatarios estatales, aseguró que su gobierno se comprometerá con la transparencia y recordó que la ex candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, tuvo contratos con el INAI mientras lo defendía en su campaña. Entonces el asunto es: ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia; ¿requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente. Ya está la iniciativa en el Congreso y le corresponderá a los disputados hacer esta reforma. Sobre si se reunirá con el presidente del INAI, Adrian Alcalá, para hablar de la reforma, respondió cuál será el objetivo del encuentro, pero agregó que la secretaria Rosa Icela Rodríguez conversará con aquellos funcionarios que lo pidan. Podríamos reunirnos, pero el tema central es qué objetivo tiene esa reunión. Siempre vamos a tener diálogo y por supuesto, nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tendrá diálogo con todos aquellos que quieran tener diálogo y en la medida de lo posible lo hare personal. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene el proyecto de dictamen para desaparecer los órganos autónomos, como el INAI, IFT, COFECE, CNH, CRE y Coneval, y que sus funciones sean trasladadas a las dependencias. Este proyecto de dictamen está basado en una de las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados y, aunque realizaron foros para analizar todo este paquete de propuestas, el documento no fue sometido a cambios. Por otra parte y respecto a la invitación de Claudia Sheinbaum a Putin afirmo que es parte del protocolo diplomático. La invitación a diversos mandatarios del mundo, como a Vladimir Putin, a su toma de protesta como la próxima presidenta de la República, son solo acciones protocolarías. No hay confirmación y es algo que normalmente se hace y es la política exterior de México. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, explicó que estas invitaciones son notas diplomáticas para anunciar que en México habrá un cambio en la Presidencia. Se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países y entonces ahí ya se empieza a ver en más detalle quién va a venir como responsable o como jefe de esa misión al evento.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; HOMENAJE LUCTUOSO A JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI EN EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, presente en el homenaje luctuoso en memoria de José Agustín Ortiz Pinchetti quien falleció el pasado 3 de agosto. Político y académico que dedicó su vida al fortalecimiento de las instituciones. Se trata de un referente inexcusable en la lucha democrática de nuestro país. Ortiz Pinchetti fue un destacado abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro de Derecho Económico por la Universidad Iberoamericana. Además, ocupó diversos cargos en la Administración Pública Federal, en el Instituto Federal Electoral, en la Cámara de Diputados y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ana Lilia Rivera, aseguró que fue un político y académico que dedicó su vida al fortalecimiento de las instituciones y a la construcción de la vida democrática del país. La senadora subrayó que también fue un defensor a ultranza de la democracia, así como un hombre coherente y de convicciones firmes; el maestro Ortiz Pinchetti tuvo la fortuna de observar y participar, de manera directa, en la larga lucha por la democratización del país. Recordaremos con gratitud, admiración y profundo respeto las generaciones jóvenes que se formaron a la sombra de su enseñanza y ejemplo. Recordaremos con mucho respeto al gran abogado y demócrata. Finalmente, la senadora Ana Lilia Rivera solicitó a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Ortiz Pinchetti.

SENADOR RICARDO MONREAL; MORENA NO PERMITIRÁ QUE LES ARREBATEN UNA SOLA CURUL

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que Morena no permitirá que se les arrebate una sola curul o escaño que ganaron en las urnas. Ricardo Monreal rechazó que se vaya a tener una sobrerrepresentación en el Congreso, pues, dijo, el juicio ciudadano le otorgó a Morena y sus aliados la mayoría calificada y el poder reformador. Señaló que lo que está buscando la oposición es construir un clima de provocación, buscando un beneficio con actos como la concentración convocada para el próximo domingo frente al INE. Monreal Ávila aseguró que Morena actuará con seriedad y defenderá la aplicación estricta de la Constitución, por lo que no permitirán que les arrebaten ningún espacio ganado en las urnas. El senador por Morena subrayó que no existe argumento jurídico que justifique un cambio de criterio por parte del INE para la asignación de plurinominales por partido político y no por coaliciones. Ricardo Monreal indicó que la oposición sólo ha presentado un argumento político y no jurídico, a fin de alcanzar lo que no lograron en las urnas. Asimismo Ricardo Monreal acusa a Norma Piña de reventar foro de reforma al Poder Judicial.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DIÁLOGO CON TRABAJADORES HA EVIDENCIADO INEQUIDAD EN EL PJF; NOSOTROS FORTALECEREMOS SUS DERECHOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la participación de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación en los foros de Diálogo Nacional sobre la reforma enviada por el Presidente de la República. El líder parlamentario señaló que esta participación ha puesto en evidencia la inequidad que prevalece entre los salarios que perciben ministros y magistrados y las pocas oportunidades que tienen secretarios y trabajadores para avanzar en la carrera judicial y convertirse en jueces. Comentó que trabajadores del PJF denunciaron que no han tenido incrementos en personal ni en salarios y advirtieron una simulación en la escuela judicial, donde sólo quienes tienen padrinos políticos alcanzan un puesto. Reiteró que la reforma que aprobará el Legislativo garantizará el respeto a todos los derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores, incluyendo el haber de retiro, y además fortalecerá la carrera judicial para que los más preparados puedan aspirar, mediante procesos democráticos, a convertirse en jueces, ministros o magistrados. También señaló que en los foros de Parlamento Abierto se pueden identificar dos irreductibles para la reforma, que son modificar los procesos de elección de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una elección gradual de jueces para cubrir las próximas vacancias. Añadió que las participaciones de trabajadores, jueces y magistrados han señalado que una reconfiguración en el Poder Judicial podría eficientar los procesos y terminar con burocratismo y la lentitud en la resolución de casos para que todas las mexicanas y mexicanos puedan acceder a una justicia pronta, expedita y gratuita.

ALFONSO RAMIREZ; CONSENSO NACIONAL CRECIENTE SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAR EL PODER JUDICIAL

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado electo de Morena, discutió con Sheila Amador la relevancia y consecuencias de la Reforma Judicial. Ramírez Cuellar destacó que, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa al Congreso, ha habido un consenso nacional creciente sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial. Hay un consenso nacional más amplio de lo que teníamos el 5 de febrero cuando el presidente dio la iniciativa al Congreso para reformar al Poder Judicial. Añadió que, tras las elecciones del 2 de junio, surgieron dudas, pero los foros celebrados han facilitado la construcción de un acuerdo grande y profundo. Según Ramírez Cuéllar, estamos llegando a un punto de coincidencia nacional para la elección de jueces, magistrados y ministros. Destacó que esta reforma busca fortalecer la independencia del Poder Judicial y mejorar su convivencia con el Ejecutivo y el Legislativo. También señaló la importancia de establecer criterios claros para seleccionar a los miembros del Poder Judicial: Ya hay un acuerdo muy grande de que no cualquiera puede ser juez, ministro o magistrado. Finalmente, Ramírez Cuéllar enfatizó la necesidad de terminar con el nombramiento presidencialista: El presidente de la República como todos sabemos presenta una terna al Senado para elegir ministros de la Corte y si no llega un consenso el presidente elige. Afirmó que el objetivo es evitar un poder judicial controlado excesivamente por el presidente y lograr una verdadera independencia. La reforma es de mucha profundidad porque permitirá una fortaleza mayor, un poder que debe ser independiente.

GOBERNADOR MAURICIO KURI DE QUERÉTARO Y LIBIA DENISSE GARCÍA, GOBERNADORA ELECTA DE GUANAJUATO, SE REUNEN CON SHEINBAUM

Los gobernadores del PAN aplaudieron la reunión que tuvieron con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum; Mauricio Kuri de Querétaro y Libia Denisse García, gobernadora electa de Guanajuato, ambos coincidieron en que hay una nueva etapa. El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, comentó que él siempre ha tenido buena relación con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora ve que la próxima presidenta tiene interés en buscar proyectos que ayuden a su estado, lo que considero es un cambio en el gobierno del país. Yo tuve muy buena relación con el presidente López Obrador, siempre fue muy respetuoso con un servidor. Lo que sí veo es el interés de la presidenta de buscar muchos proyectos estructurales que ayuden a mi estado y a todos los estados del país y que nosotros pudiéramos priorizar los más importantes. Creo que esto sí hace una antes y un después. Creo que fue histórico para un servidor no se había dado este tipo de acercamientos; me dio mucho gusto ver una presidenta que conoce, ubica, perfectamente las problemáticas del todo el país, la problemática, las ventajas competitivas y los retos que tenemos en Querétaro, le deseó a la próxima mandataria éxito al frente del Gobierno federal. Por su parte la gobernadora electa de Guanajuato, Libia Denisse García, celebró la reunión y que exista apertura por parte de la sucesora de López Obrador. Me gustaría celebrar la apertura de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, por escucharnos, por recibirnos, por plantearles, poder plantearles los proyectos estratégicos que tenemos para nuestras entidades federativas. Indico que existe coincidencia entre los gobernadores y Claudia Sheinbaum en las prioridades que tienen los estados y señaló que hay sensibilidad de ambas partes para trabajar en conjunto en estas obras de infraestructura. Creo que hay una gran coincidencia en los proyectos hídricos para los estados: el tema de agua, de infraestructura hídrica es muy importante y hay la sensibilidad para trabajar en proyectos conjuntos los temas de infraestructura. En el caso particular de Guanajuato hemos planteado la carretera Silao-San Felipe. Al encuentro llegaron los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado, y de Colima, Indira Vizcaíno. Así como los próximos secretarios de Bienestar, Ariadna Montiel; de Agricultura, Julio Berdegué, y el del IMSS, Zoé Robledo.

DONALD TRUMP; CALIFICA DE COMUNISTAS A HARRIS Y WALZ Y PREVÉ DEBATIR PRONTO CON LA VICEPRESIDENTA

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo que tanto Kamala Harris, como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, su fórmula demócrata para las elecciones de noviembre, son comunistas, y sugirió que pronto debatirá con la actual vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario. El ex presidente republicano dijo que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense. No podría estar más emocionado de que Harris hiciera esa impactante elección.

