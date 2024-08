Con la finalidad de renovar sus dispositivos y la experiencia de ver la televisión, Google lanzó su nuevo “TV Streamer”, instrumento que reemplazaría al famoso Chromecast y que busca adaptarse a las nuevas necesidades del público en cada hogar.

Además de ofrecer todas las aplicaciones de los servicios de streaming y una calidad 4K, el nuevo Google TV Streamer también funcionará como un centro de control para todos los dispositivos inteligentes conectados en tu hogar.

Con una mayor memoria para la instalación de aplicaciones, compatibilidad con Dolby Atmos, Dolby Vision, mejora en la aceptación de los comandos de voz, además de adoptar la forma de un nuevo control remoto, este nuevo dispositivo busca competirle al “Firestick” de Amazon.

Este nuevo dispositivo constará de dos piezas, un control con el cual se podrá navegar dentro de lo que es Google TV, así como un pequeño centro de mando con puertos tipo C, Ethernet y HDMI, esto con la finalidad de maximizar su potencia y calidad.

El TV Streamer también adaptará el uso de Inteligencia Artificial (IA) para hacerte recomendaciones del contenido que puedas ver, esto con base a las preferencias que vaya detectando esta herramienta informática.

En cuanto a las desventajas del nuevo dispositivo, ya no vendrá incluido el cable HDMI, por lo que ahora cada usuario deberá tener el suyo para hacer la conexión entre su televisión y este.

Otra desventaja significativa será el precio, a pesar de que todavía no se encuentra disponible en nuestro país, tendría un precio aproximado a los dos mil pesos, mucho más caro que el Chromcast que se puede llegar a encontrar entre los 500 y 900 pesos.

