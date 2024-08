Lucha vs. el feminicidio

El llamado de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para homologar la tipificación del feminicidio en todo el país, es clave en la lucha contra este delito, que ha sido constante, por ejemplo, desde 2005, con el trabajo de Marcela Lagarde y de los Ríos, o en 2010, cuando en Guerrero, el Caso Mayra se convierte en el primero en ser tipificado así; a partir de ahí, varias entidades comenzaron a hacer lo propio… Ahora, nos dicen, la meta es homologarlo en todo el país, ahí el reto para los legisladores locales y federales. Ojalá sea de los primeros temas en la agenda. ¿Será?

Día inhábil

Allá en Coahuila los juzgados declararon que este martes fuera inhábil para poder acudir a los foros por la reforma al Poder Judicial, a petición de sus representantes laborales, y así fue, solo que se encontraron con la puerta cerrada, aunque después de unos cuantos manotazos en la puerta, pudieron entrar. De todas formas, dicen por ahí, no tienen mucho caso ese tipo de protestas. ¿Será?

¿Ya para qué?

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá el próximo jueves los 240 juicios contra los resultados de la elección presidencial y se prevé que sean desechados, pues la mayoría son impugnaciones del PRD en las que trataba de recuperar votos y rescatar su registro… ¿Será?

Muy optimistas

Si los pronósticos son correctos, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos aliados no tendrán la tan ansiada mayoría que necesitan en el Senado de la República. Hay quien asegura que las multicitadas reformas podrían no ver la luz tan fácilmente debido a que, en la repartición de las plurinominales, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no alcanzarían los 85 legisladores que se requieren para pasarlas sin necesidad de dialogar con la oposición; por lo que, muy a su pesar, los cuatroteistas tendrán que entablar a la brevedad negociaciones con otras bancadas… ¿Será?

El camarada Putin

Tras conocerse que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistirá a la toma de protesta de la primera presidenta de México, a invitación del Gobierno del presidente López Obrador, algunos salieron a preguntarse si no será invitado también Nicolás Maduro, pero es solo pregunta. ¿Será?

Desesperados

Nos dicen que los familiares de Jonathan Antonio Palma Acosta, joven empresario asesinado en 2021 en Tijuana, alzaron de nuevo la voz para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga el caso porque allá en Baja California las cosas no avanzan. Según recuerdan ya desde Palacio Nacional, hace un par de meses había salido la orden presidencial para que los familiares fueran atendidos, pero no han sido recibidos por los funcionarios adecuados, ellos piensan que por un error, y no por ignorar la instrucción del Presidente. ¿Será?