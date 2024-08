Internautas curiosos y fanáticos del mítico programa Saturday Night Live (SNL) encontraron el enorme parecido que el actor Steve Martin guarda con el recién elegido compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz. Entonces propusieron que fuera el actor texano quien diera vida al gobernador en las producciones que se estrenarán el próximo 18 de septiembre.

Las peticiones estaban llenas de comparativos; incluso incluyeron a la actriz Maya Rudolph para que siguiera interpretando a la expresidenta de los Estados Unidos. A estas, se le han sumado imágenes que se aprecia a Walz con su familia, sentado en un sillón cualquiera o hasta acariciando un gato.

Luego de que se hiciera viral, Steve Martin entró fuerte en los comentarios a través de Threads. Se refirió a Walz diciendo que quería “salir de gira con Marty Short”, es decir un compañero de Martin en SNL.

Según recupera una nota de Los Angeles Times, Lorne Michaels, productor de SNL, llamó al actor oriundo de Waco este miércoles en la mañana. Sí: para hacerle una propuesta para interpretar al político en los programas de SNL en otoño próximo. Sin embargo, Martin rechazó la oferta. Muy gentilmente, según reporta la nota de LAT.

“Quería decir que no y, por cierto, él quería que dijera que no. Le dije: ‘Lorne, no soy un impresionista. Necesitas a alguien que realmente pueda interpretar al tipo. A mí sólo me eligieron porque tengo canas y uso anteojos”, expresó a The Times.

Agregó además que:

“Está en proceso. No es que lo haces una vez y recibes los aplausos y nunca lo vuelves a hacer. Una vez más, necesitan un verdadero impresionista para hacer eso. Van a encontrar a alguien muy muy bueno. Yo estaré luchando”.

Así que, por ahora, la idea de que Martin interprete a Walz se quedará en el tintero.

