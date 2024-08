¿Qué pasa con Klar? Reportan en redes falta de pago de sus rendimientos

Algunos usuarios de Klar denunciaron en redes sociales la falta de pago de sus rendimientos. Aquí el motivo.

Cabe mencionar que Klar es una empresa mexicana de tecnología financiera, es decir, es una fintech, la cual ofrece diversos servicios financieros a través de su plataforma digital.

Algunos clientes pueden solicitar tarjetas de crédito, pero también de débito en los cuales pueden hacer crecer su dinero ahorrando, ya que la fintech ofrece un 15 por ciento anula de rendimiento.

Sin embargo, desde ayer martes y ahora miércoles 7 de agosto, algunos clientes de Klar reportaron en redes sociales que no se ha reflejado el pago de sus rendimientos.

Otros más indicaron que al ingresar a la plataforma digital no aparece el apartado de los rendimientos e inversiones en donde indica su dinero que tienen ahorrado, así como los rendimientos generados.

“¿Que pasa con la app que no aparecen los saldos de las inversiones? Toda la tarde mensaje de error”, escribió un usuario arrobando a la cuenta de Klar en X.

“@klar_mx que pasa con su app? Que varios usuarios no puede acceder a sus inversiones ni hemos recibido los rendimientos? Aparecen procesando (sic)”, reportó un cliente.

Otro más indicó que al contactar el soporte técnico, le señalaron que la fintech no maneja inversión:

“Oigan @klar_mx cómo que no manejan inversiones? Estoy muy preocupado porque no ha caído el pago semanal de intereses y ahora su soporte me dice que no manejan inversiones? Su número telefónico tampoco contesta… @CondusefMX qué procede aquí? (sic)”.

Oigan @klar_mx cómo que no manejan inversiones? Estoy muy preocupado porque no ha caido el pago semanal de intereses y ahora su soporte me dice que no manejan inversiones? Su número telefonico tampoco contesta… @CondusefMX qué procede aquí? pic.twitter.com/qTOVZd2LVu — Axel Ruiz (@atzzel) August 6, 2024

Ante estos múltiples reporte, Klar decidió responder que “a más tardar el depósito del dinero/rendimiento se verá reflejado mañana (8 de agosto) por la mañana”, pero que las fallas se debieron a un “incidente”.

“Debido a un inconveniente que se presentó el día de ayer, el depósito de tu dinero/rendimiento lo podrás ver reflejado más tardar mañana en el transcurso de la mañana. Te extiendo una disculpa por los inconvenientes que esta situación puede estarte provocando”, escribió la fintech.

Debido a un inconveniente que se presentó el día de ayer, el depósito de tu dinero/rendimiento lo podrás ver reflejado más tardar mañana en el transcurso de la mañana. Te extiendo una disculpa por los inconvenientes que esta situación puede estarte provocando.🙏 — Klar (@klar_mx) August 7, 2024

LEO