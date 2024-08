“No es seguro volver a mi país”: Lydia Cacho tras liberación de Hugo Adolfo Karam

Luego de la liberación de Hugo Adolfo Karam, acusado por presuntamente torturar a la periodista, Lydia Cacho reaccionó asegurando que “no es seguro volver a mi país”.

A través de su cuenta de X, la periodista emitió una breve postura ante la liberación del exdirector de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

Cacho afirmó que Karam es cómplice de la tortura que denunció en su contra, pero también añadió que al ser propietario de una empresa de seguridad no ve viable regresar a México.

“Karam. –cómplice de mi tortura– es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país”.

Cabe recordar que Adolfo Karam salió del penal de Cancún, Quintana Roo, la noche de ayer 6 de agosto luego de que su defensa interpuso un amparo para que el imputado siga el proceso en libertad.

Al salir, Hugo Adolfo se reunió con su esposa y sus representantes legales quienes seguirán el proceso del caso y su defensa.

En 2005, Lydia Cacho acusó a Karam por participar en la tortura ejercida contra ella debido a su publicación de su libro “Los demonios del edén”, en el cual expone una red de pederastia en México.

No sería hasta el 13 de julio de 2023 que la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó a Hugo Adolfo Karam en Boca del Río, Veracruz, por estar presuntamente involucrado en el delito de tortura en agravio de la periodista

De acuerdo con los reportes que se han obtenido de las investigaciones, en su mandato como director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam recibió órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para que girara una orden de aprehensión contra la periodista quien, de acuerdo a las acusaciones, fue torturada y humillada tras la publicación de su libro.

