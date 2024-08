El juez Brian Cogan rechazó la petición de un nuevo proceso al exmano derecha del expresidente Felipe Calderón; su sentencia se dictará el 9 de octubre.

Así lo dio a conocer el reportero Jesús García en su cuenta de X (@JesusGar):

“Juez Brian Cogan rechaza argumentos de la defensa de Genaro García Luna y niega nuevo juicio. Sentencia se mantiene para el 9 de octubre”.

García acompaña su texto con una imagen de la resolución del juzgador, y acota que el exsecretario de Seguridad de México podría apelar la decisión en el Segundo Circuito.

Hace 50 días el Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn admitió la solicitud de la defensa del exsuperpolicía para aplazar la sentencia en su contra tras el juicio en el que el jurado lo declaró por unanimidad culpable de 5 cargos vinculados con el narcotráfico:

A la par, su defensa encabezada por César de Castro busca un nuevo proceso en su contra al argumentar que su cliente es un perseguido político; durante el desarrollo del juicio, incluso su defensa involucró al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

García Luna (56 años) fue encontrado culpable el 23 de febrero de 2023 y desde entonces se ha aplazado en 4 ocasiones su sentencia, la cual podría ir de 20 años de prisión a cadena perpetua.

Quien fuera encargado de la seguridad de México desde el sexenio de Vicente Fox, cuando encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI) y luego como titular de Seguridad con Felipe Calderón.

Tras el fin del sexenio calderonista y en los primeros tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, García Luna se retiró de la vida pública a EU, y se dedicó a empresas privadas.

En diciembre de 2019, el exfuncionario mexicano fue detenido en Dallas, Texas y llevado a prisión, en donde permanece desde entonces.

NEW: Judge Cogan denies Genaro García Luna's motion for a new trial, upholding his conviction for taking Sinaloa Cartel bribes while Mexico's top security official.

