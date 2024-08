Tras jugarse el último juego de la fase de grupos, quedaron definidos todos los brackets para el inicio de la ronda de 16vos de final de la Leagues Cup, torneo en el que únicamente sobrevivieron 11 equipos de la Liga Mx.

Para esta segunda etapa, América verá acción por primera vez en el torneo tras haberse clasificado a la ronda de eliminación directa, mientras que Rayados, Atlético de San Luis, Puebla, Querétaro, Xolos, Chivas y León ya vuelan de regreso a nuestro país tras ser eliminados.

A diferencia de lo que fue la edición pasada de la Leagues Cup, la ronda de 16vos de final solo tendrá dos cruces entre equipos mexicanos, las águilas se verán las caras frente a los rojinegros del Atlas, mientras que Tigres le hará los honores a Pachuca.

La primera eliminatoria la tendrán los Pumas cuando enfrenten al Vancouver Whitecaps, en caso de avanzar, podrían tener una revancha frente al Seattle Sounders, equipo que los venció en la final de la Concachampions 2022.

Toluca se enfrentará al Houston de Héctor Herrera, Cruz Azul al Orlando City, mientras que el Inter Miami, que ha participado sin Leo Messi, se verá frente a frente al Toronto FC.

Se espera que los equipos mexicanos puedan tener una mucho mejor participación al tercer lugar obtenido por Monterrey en 2023, por lo mientras los equipos eliminados comenzarán a definir si podrán adelantar sus juegos de Liga Mx en lo que termina el certamen binacional.

Recuerda que todos los partidos del certamen están incluidos pagando el “MLS Pass” dentro de la plataforma de Apple TV, además de que algunos partidos serán transmitidos por televisión abierta, ya sean en los canales 5, 7 y 9 de TV Azteca y Televisa.

Aquí te dejamos todas las llaves que arrojó la fase de grupos del torneo.

¡Y así quedó! Down to 32 teams… 😤

Which matchup are you most excited about? #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/eC1ofgcY7j

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2024