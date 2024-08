El huracán Debby, dejo varios estragos en las calles de Florida, árboles arrancados, calles inundadas, anuncios tirados y todo lo que regularmente las ráfagas de viento suelen hacer al pasar por un lugar; sin embargo, dentro de las cosas que el viento arrastró consigo, fue un millón de dólares, pero en forma de bloques de cocaína.

Te podría interesar: Harris-Walz, lista la fórmula que busca derrotar a Trump

Debby, tocó tierra como huracán categoría 1, con ráfagas de viento de 119 kilómetros por hora, mismos que trajeron consigo la cantidad de 25 paquetes de cocaína a las playas de los cayos de Florida, esto de acuerdo a lo dicho por Samuel Briggs II, agente jefe en funciones de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Miami.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V

— Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024