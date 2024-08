Las autoridades detuvieron al atleta australiano por presuntamente comprar droga en París durante la justa veraniega; detuvieron al distribuidor, un joven de 17 años.

Medios de Australia, citaron a fuentes policiales y de la Fiscalía indicando que las autoridades detuvieron a Thomas Craig, un seleccionado australiano en hockey que participó en los actuales juegos de verano en la capital de Francia.

Los reportes señalan que los agentes de seguridad descubrieron a Craig en una transacción para comprar presunta cocaína pasada la medianoche de este miércoles 7 de agosto.

Dicha transacción se efectuó al pie de un edificio ubicado en el distrito IX de París y ahí los uniformados detuvieron al jugador de hockey, pero también al distribuidor, un joven de 17 años de edad.

Al proveedor se le encontró “75 pastillas de éxtasis, cocaína y drogas sintéticas”, mientras que a Craig tenía posesión de un gramo de cocaína, señalaron las fuentes policiales

De momento, ambos detenidos permanecen en custodia policial hasta determinar su responsabilidad en los hechos y deslindar responsabilidades.

Al corte, las autoridades australianas, tanto de gobierno como de deporte y de la selección de hockey, no se han pronunciado al respecto, a la espera de la determinación del caso.

Cabe recordar que Thomas Craig participó en el juego de Cuartos de Final de hockey al competir contra Países Bajos, pero Australia perdió el duelo.

