El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la administración terminará, el 30 de septiembre, sin devaluación del peso mexicano, que durante casi seis años del Gobierno de la Cuarta Transformación ha mantenido fortaleza, sobre todo en el reciente nerviosismo entre los mercados financieros internacionales. Es muy probable que lleguemos al último día de gobierno sin devaluación y esto no se había visto desde 1970, desde hace más de 50 años. Si llegamos a finales de septiembre sin caernos, va a ser histórico, como muchas otras cosas que son históricas: inversión extranjera, reservas del Banco de México, incremento al salario. Al corte del 5 de agosto, la moneda local registra una apreciación del 5 por ciento respecto al dólar, cifra que posiciona al país en segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo del franco suizo que reporta 14.6 por ciento. Esto, no significa una devaluación, como sucedía en sexenios anteriores. Actualmente, el peso mexicano tiene un mejor panorama que divisas como el euro, que tiene una cotización de menos 3.4 por ciento; el dólar canadiense, menos 4 por ciento; el yen japonés, menos 27 por ciento; el real brasileño, menos 48 por ciento y el rublo ruso, menos 77.2 por ciento. Ayer por la mañana 6 de agosto el peso mexicano se cotizaba en 19.32 por dólar tras una serie de caídas en los mercados y bolsas de valores en el mundo luego de la publicación del dato de desempleo en Estados Unidos que causó incertidumbre desde el pasado viernes 2 de agosto. López Obrador recordó que en sexenios anteriores la moneda nacional enfrentó constantes devaluaciones. En la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) registró una apreciación de menos 4 mil 462 por ciento; en la de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), menos 49.1 por ciento; con Ernesto Zedillo (1994-2000), menos 172.6 por ciento; en la de Vicente Fox (2000-2006), menos 15.3 por ciento; en el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), menos 20.8 por ciento y en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), menos 43 por ciento. El presidente López Obrador reiteró que México resiste eventualidades del orden internacional por tener una economía fuerte y estable. Nosotros soportamos, aguantamos porque no tenemos una deuda inmanejable, o sea, cuidamos no endeudarnos, está muy bien la recaudación; tenemos una economía fuerte, pero es un mundo interrelacionado. Nosotros estamos muy integrados ya a la economía de Estados Unidos, entonces no es que surgió allá esta crisis por el anuncio del aumento en el desempleo sino que se corre, desde luego, nos afecta a nosotros y a todo el mundo. Ojalá y esto no pase, que no haya más crisis en Estados Unidos y en ningún lugar. López Obrador indicó que el Gobierno de México estará al tanto de lo que ocurra en este contexto. Esta crisis se produjo en Estados Unidos y luego en Japón y hay que tener cuidado porque ya son avisos de que la economía mundial no anda bien, o sea, sobre todo de las potencias y hay que estar muy pendientes.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE REUNE CON SEGUNDO BLOQUE DE GOBERNADORES DE LA REGION NORTE

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy con un segundo bloque de gobernadores de la región norte de México, luego de que anteriormente sostuvo un encuentro con los mandatarios estatales de esta misma zona, pero de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Nayarit, para “acordar los proyectos estratégicos de los próximos años”. La presidenta electa se reunió con los gobernadores actuales y electos de Aguascalientes, Teresa Jiménez; de Coahuila, Manolo Jiménez; de Durango, Esteban Villegas; Samuel García, de Nuevo León; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Américo Villareal, de Tamaulipas; y David Monreal, de Zacatecas, así como Rocío Nahle, de Veracruz, en la Ciudad de México. Esta reunión se da con el objetivo de revisar diversos temas como el presupuesto y las obras prioritarias que se realizarán en esos estados durante su sexenio, que comenzará el 1 de octubre de este año. Antes de la reunión el gobernador Samuel García adelantó que detallará los proyectos de infraestructura que ya se iniciaron o están en proceso en Nuevo León y le presentará sus argumentos sobre la importancia del estado en la política actual del país, asegurando que la entidad es primer lugar en empleo e inversión extranjera; así como la meca del nearshoring. Muy contentos de presentar los proyectos de Nuevo León, hace un mes tuve la oportunidad de platicarle los proyectos de infraestructura y hoy tendremos la oportunidad de detallarlos, presentar videos y sobre todo la importancia de Nuevo León hoy en el mapa. La presidenta electa Claudia Sheinbaum sabe que nuevo león es primer lugar en empleo, primer lugar en inversión extranjera, somos la meca del nearshoring y por eso es clave que la presidenta nos ayude en proyectos como la interserrana, la Aduana Colombia, en proyectos carreteros, de agua, Presa Libertad. Por otra parte la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, informó que posiblemente Claudia Sheinbaum reciba el 15 de agosto su constancia de mayoría, que la acreditará como presidenta electa de México. Mónica Soto informó que tras la jornada electoral del 2 de junio, el TEPJF recibió 243 impugnaciones contra los resultados de la elección presidencial y al día de hoy informó que todos los proyectos de sentencia relacionados con las impugnaciones ya han sido debidamente circuladas y se encuentran en estado de resolución. De esta forma, dijo, propondré al Pleno del Tribunal que en los siguientes días se lleven a cabo sesiones públicas para resolver todos los medios de impugnación vinculados con la elección presidencial.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO COMPROMETIDO CON PROMOCIÓN DE PROYECTOS POBLACIONALES INCLUSIVOS Y DE VANGUARDIA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo ser un honor dirigir y llevar a cabo la inauguración de la galería fotográfica Memoria Histórica de la Política de Población en México, un acto que refleja nuestro compromiso institucional con la historia y el entendimiento profundo de la evolución de las políticas de población en nuestro país. Explicó que este acto celebra los avances en la política de población, y representa un testimonio del compromiso de esta Cámara con la promoción de proyectos poblacionales inclusivos y de vanguardia. Indicó que, a lo largo de cinco décadas, hemos sido testigos de cambios demográficos significativos, que influyeron en todos los aspectos de la vida nacional, por lo que esta galería fotográfica, ofrece una ventana para observar, reflexionar y documentar momentos históricos clave a fin de detectar los avances y las áreas en las que aún se tiene que trabajar. En este sentido, reconoció que la política de población del futuro presenta desafíos complejos que sólo podremos enfrentar si se suman esfuerzos, se construyen alianzas y se diseñan políticas que respondan a las necesidades de nuestra población en su diversidad y dinamismo. Al unir nuestras voces y acciones, forjamos un camino hacia un México en el que cada persona, sin importar su origen o condición, tengan las herramientas para prosperar y contribuir en el desarrollo colectivo. Por su parte, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, consideró que el CONAPO ha jugado un papel crucial en la formulación de políticas públicas que contribuyen a la creación de una sociedad más informada e incluyente. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, detalló que, gracias al CONAPO y su Secretaría General, se diseñan instrumentos de análisis y se realizan estimaciones para que las políticas públicas tomen en cuenta la transición demográfica de México.

SENADOR RICARDO MONREAL; AFIRMA QUE EL CONGRESO RESISTIRÁ PRESIONES INTERNAS O EXTERNAS EN LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El senador Ricardo Monreal Ávila, durante el octavo foro de los “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial”, dijo que el próximo 2 de septiembre se prevé que se discuta y, en su caso, se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial, y que se respetarán todas las expresiones y puntos de vista, pero también resistiremos presiones internas, externas y mantendremos firmes nuestros principios y nuestros compromisos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se refirió a las declaraciones de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite: Entiendo y creo que se trata de conjeturas e inexactitudes a partir de una posición parcial e injerencista, derivada de una lectura incompleta. Nosotros resolveremos de manera soberana sobre lo que nos corresponde como Poder de la Unión, sin atender ninguna influencia o presión desmedida desde el exterior. Ricardo Monreal consideró que estamos viviendo momentos únicos por la refundación de la República, de sus instituciones: esta es y será una de las reformas más discutidas, más celebradas por la ciudadanía, y de las más polémicas en centros y círculos de la sociedad. El acceso a la justicia, es el último fin del Estado, esencial para cualquier estructura social y política de cualquier nación. Nadie puede negar, que en México actualmente hay un déficit de justicia, que es indispensable reformar al Poder Judicial y que el movimiento social y político al que pertenecemos tiene un mandato popular por atender, el cual nos fue ordenado en las urnas de manera legítima. Monreal Ávila dijo que, se prevé que estos foros se concluyan el próximo jueves, en Sinaloa; posteriormente, corresponderá a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizar y, en su caso, aprobar el dictamen, así como incorporar las propuestas que enriquezcan el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. En ese sentido, el senador destacó que la reforma busca mejorar las defensorías públicas estatales y federales, garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia e impulsar la profesionalización, así como el acceso a la justicia, todo ello para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE ENCUENTRAN LISTAS LAS DOS PRIMERAS MODIFICACIONES A LA REFOMA JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, líder parlamentario de Morena en San Lázaro, durante su participación en el penúltimo Diálogo Nacional para el análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación, dijo que se encuentran listas las dos primeras modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cuales abordan la conformación de la SCJN y a la gradualidad y escalonamiento para la elección de juzgadores. En Saltillo, Coahuila, el diputado morenista dio a conocer que el día de mañana 8 de agosto, en el marco del el último foro de parlamento abierto sobre esta reforma constitucional, se pondrán sobre la mesa la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la gradualidad y el escalonamiento en el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados. Lo anterior, como parte de lo que se ha expuesto en estos encuentros, de tal manera que se garanticen dos cosas que han aparecido de manera reiterada como preocupación y propuesta en los foros. Indico que en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y la gradualidad de la elección popular de los juzgadores, se buscará garantizar que se cumplan con los requisitos necesarios para ser juzgador a través de un comité, el cual realizará exámenes de idoneidad. Que garanticen que se cumplan los requisitos y que todos los que cumplan los requisitos, hombres y mujeres, puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia, para que ese comité técnico defina a través de entrevistas, exámenes, ensayos, la idoneidad de los más capacitados, de los más preparados, de los que tienen las características académicas, personales, de historia de vida, para cumplir con esa función sustantiva y quienes actualmente estén, puedan participar igual.

ALFONSO RAMIREZ; PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE SHEINBAUM DETONARA MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERARA EMPLEOS

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo por el partido Morena, habló sobre la reunión que sostendrán los principales sindicatos de México, representantes de empresarios y desarrolladores inmobiliarios con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para integrar un acuerdo nacional que contempla la construcción de un millón de viviendas para los jóvenes y trabajadores informales durante su sexenio. Alfonso Ramírez Cuéllar dio a conocer que esta construcción de viviendas beneficiará otras áreas de la economía y permitirá sortear las dificultades internacionales que se están presentando principalmente con la desaceleración económica en Estados Unidos. Asimismo aseguró que la construcción de viviendas en México detonará un mayor crecimiento económico, generará empleos, y al mismo tiempo resolverá el gran déficit que afecta a millones de familias que desean tener un patrimonio inmobiliario y no tienen los recursos económicos para adquirirla en estos momentos. Una fuerte presencia de políticas para dotar de viviendas a los jóvenes, la garantía de que no solamente los derechohabientes del seguro o del ISSSTE sino muchos trabajadores, que se les dice informales podrán contar con una estrategia de financiamiento para poder tener un patrimonio inmobiliario propio. Constituir un gran banco de tierra para integrar grandes extensiones donde se puedan construir las viviendas. Sobre las zonas del país en donde se pretenden construir este millón de viviendas, el diputado electo Ramírez Cuéllar explicó que se busca aprovechar la relocalización de las empresas, ya que algunas están migrando hacia la frontera norte y zona sur de México. Principalmente Chihuahua, Nuevo León, Tijuana, Tamaulipas, el Bajío y efectivamente el sur, que es un detonante principal para el desarrollo de infraestructura y que por lo tanto tienen todas las condiciones para levantar grandes proyectos de vivienda a partir de los desarrollos establecidos en este sexenio.

DIPUTADA MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN; SOLICITA AMPARO PARA QUE LA FISCALÍA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN LE INFORME EL ESTADO DE 205 DENUNCIAS PENALES QUE HA PRESENTADO

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño del (PAN) acudió ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para realizar una solicitud de amparo y protección de la justicia federal, en contra de la Fiscal en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, por la violación de su Derecho de Petición, Garantías de Audiencia, Exacta Aplicación de la Ley, Debido Proceso, Legalidad y Seguridad Jurídica y por las omisiones de respuestas. La legisladora señaló que desde junio de 2022 ha presentado 205 denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que dirige María de la Luz Mijangos, por todas las irregularidades en el manejo de millonarios recursos de entidades y dependencias públicas de los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin recibir respuesta alguna del estado que guardan dichas denuncias. La diputada federal hizo mención que el 16 de julio pasado, en su carácter de denunciante, presentó un escrito ante la fiscal Mijangos Borja solicitando la información relativa al estado que guardan las 205 denuncias, sin recibir información ni notificación alguna. Pérez-Jaén resaltó algunas de las denuncias que ha presentado, en las que ha evidenciado los malos manejos de recursos públicos, desvíos millonarios, simulaciones e incumplimientos en los contratos, obras de mala calidad, abusos en los programas sociales, entre las que se encuentran: Irregularidades en las adquisiciones y contrataciones por 496 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte y los abusos de su titular, Ana Gabriela Guevara. 170 millones de pesos no aclarados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando Luisa María Alcalde era la secretaria del Trabajo y Previsión Social. 8,000 millones de pesos que los funcionarios de Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México, esfumaron y no han aclarado, y la Auditoría Superior de la Federación decidió darle carpetazo. Casi 3,000 millones del programa Sembrando Vida, a cargo de Javier May Rodríguez y María Luisa Albores González, quebrantos no aclarados cuando él fue subsecretario y luego secretario, y ella secretaria de la misma dependencia. El descarrilamiento del Tren Maya en el tramo 3 de la vía, por uso de balasto y materiales de mala calidad. Desaparición de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil Federico Gómez por un monto de 6.7 millones de pesos. Denuncia al Insabi, el malogrado Instituto de Salud para el Bienestar, por la falta de esclarecimiento en las adquisiciones de ventiladores y mascarillas por un monto de casi 1000 millones de pesos esfumados. Y la joya de la corrupción lopezobradorista: Seguridad Alimentaria, conocida como Segalmex, con montos determinados no aclarados, en conjunto con Liconsa y Diconsa, por 19 mil 770 millones de pesos. Casi 20 mil millones de pesos que el amigo protegido de López Obrador, el señalado Ignacio Ovalle y sus secuaces simplemente desaparecieron.

¡MARCO VA POR EL ORO, ORGULLOSAMENTE ÁGUILA UAS!

El boxeador mazatleco Marco Verde, estudiante de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, va por la medalla de oro tras vencer en la semifinal de la categoría de los 71 kilogramos al británico Lewis Richardson en el emblemático Roland-Garros en los Juegos Olímpicos de París 2024

KAMALA HARRIS; ELIGE A TIM WALZ COMO VICEPRESIDENTE RUMBO A LAS ELECCIONES DE EUA

La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dio a conocer quién será su compañero de fórmula rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Entre los contendientes se encontraban el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, el senador estadounidense Mark Kelly, el gobernador de Minnesota Tim Walz, el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el secretario de Transporte de Estados Unidos Pete Buttigieg y el gobernador de Illinois J.B. Pritzker. Kamala Harris eligió como candidato a vicepresidencia a Tim Walz, gobernador de Minnesota. En un mitin en Filadelfia dieron el pistoletazo de salida a una gira en varios estados del país. Tim Walz no era un candidato muy fuerte; sin embargo, luego de varias apariciones públicas comenzó a tomar fuerza. Es el aspirante más progresista que podría atraer a votantes trabajadores del cinturón industrial del Medio Oeste. Tim Walz nació en Nebraska en 1964 y desde muy joven se enlistó en la Guardia Nacional. Se desempeñó como maestro de geografía y entrenador de futbol de un equipo que ganó el campeonato estatal en 1999. Posteriormente estudió Ciencias Sociales en la Universidad Estatal Chadron en Nebraska. En 2004 comenzó a incursionar en la política como voluntario en la campaña presidencial de John Kerry y para 2006 fue elegido como congresista por Minnesota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2007 hasta 2019 se centró en cuestiones relacionadas a las protecciones para los derechos al aborto y los derechos trans. Impulsó la nueva crítica de los demócratas a Donald Trump y a su compañero de fórmula J.D Vance al calificarlos de raros. Como gobernador de Minnesota ha defendido los intereses de los veteranos y aplicado políticas para mejorar la calidad de vida en el estado. Por su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden celebró que Kamala Harris haya elegido a Tim Walz como sus compañeros de fórmula. Destacando que conoce a Tim Walz y lo considera un líder fuerte, con principios y eficaz. La fórmula Harris-Walz será pues, una voz poderosa para los trabajadores y la gran clase media de Estados Unidos. Serán los defensores más firmes de nuestras libertades personales y nuestra democracia. Y garantizarán que Estados Unidos siga liderando el mundo y desempeñando su papel como nación indispensable.

VLADIMIR PUTIN; RECIBE INVITACIÓN PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM

México invita a Vladimir Putin a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, según información del periódico ruso Izvestia. El Gobierno de México extendió una invitación formal al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para asistir a la toma de posesión presidencial de Claudia Sheinbaum, quien será la primera presidenta de México. La ceremonia está programada para el próximo 1 de octubre de 2024. La invitación de Rusia para participar en la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum fue enviada al presidente Putin”, dijo Izvestia, citando a un representante de la Embajada de México.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz