El artistx ganadorx de los premios Grammy, BRIT, Globo de Oro y Academia, Sam Smith, celebra la primera década de su debut con el multiplatino álbum In the Lonely Hour, con una nueva versión de su exitoso sencillo I’m Not The Only One con Alicia Keys.

“Volver a ver el comienzo de mi carrera ha sido la experiencia más increíble. Siempre estaré más orgulloso de ese tema, ya que fueron mis primeros pasos en la música”, dijo el cantante a través de un comunicado.

Te podría interesar: Profeco revela cuáles son las paletas y helados que no deben consumir los niños

La edición de aniversario incluye las canciones originales del álbum con una versión regrabada de Stay With Me, la nueva canción exclusiva Little Sailor, versiones en vivo de algunas canciones y colaboraciones de Mary J. Blige, A$AP Rocky y John Legend.

A lo largo de este año, Sam ha organizado algunos eventos para celebrar el décimo aniversario, incluida una fiesta del Pride 2024 en el icónico Julius’ Bar, el bar gay más antiguo de Nueva York, en donde Sam y Alicia Keys sorprendieron por primera vez a los invitadxs con su interpretación de I’m Not The Only One y el cual es el tema central de la edición de aniversario.

“Vuelvo a escuchar el álbum ahora y se siente como mirar hacia atrás a fotos antiguas, una mezcla de emociones, pero amo el disco y todavía me encanta cantar estas canciones. Este LP fue escrito sobre un período de amor no correspondido en mi vida. Es una historia de madurez de la vida real

“Me siento muy honradx de haber trabajado con Alicia, que es un talento increíble y un alma hermosa que se une a mí para re imaginar una canción tan especial para celebrar una década de In The Lonely Hour”, agregó el intérprete en dicho documento difundido por Universal Music Group.

Te podría interesar: Muere el actor de doblaje y voz icónica en “Dragon Ball Z”, Roberto Espriú Sen

Mientras tanto, Alicia Keys también dijo: “¡Me encantó trabajar en esto con Sam! ¡Y para un momento tan especial! ¡Ha estado en nuestras dos listas de deseos! El ambiente era súper íntimo. Lo grabamos en mi estudio en Nueva York. Mi hijo Egypt le tocó a Sam algunas notas y mi hijo Genesis estaba contando chistes todo el tiempo. Pura música, cantar juntxs en la habitación mientras yo tocaba el piano”.

Lanzado en 2014, In the Lonely Hour fue el debut de Sam en la industria de la música y el primero de muchos hitos y éxitos mundiales que lograrían a lo largo de su destacada carrera.

CSAS