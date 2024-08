Conoce a Brian Cogan, juez que juzgaría a “El Mayo” Zambada; encarceló a “El Chapo” Guzmán y sentenciará a Genaro García Luna.

Cabe mencionar que Cogan podría llevar el caso de Ismael “Mayo” Zambada, si se confirma que el presunto narcotraficante será enviado de El Paso, Texas, a la corte de Brooklyn, Nueva York.

Lo anterior lo dio a conocer el reportero estadounidense Alan Feuer a través de su cuenta de X (@alanfeuer) quien indicó que:

“El capo de la droga ‘Mayo’ Zambada pronto será trasladado de El Paso para enfrentar un proceso en Brooklyn, en el mismo tribunal en el que su compañero de fechorías (‘El Chapo Guzmán’) fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua”.

— Alan Feuer (@alanfeuer) August 6, 2024