Como ayer les comentaba La Casa de Los Famosos es un arma de doble filo que les puede dar popularidad a los participantes o poner en duda su reputación.

Empezaron a circular rumores sobre supuestos acosos y abusos por parte de Ricardo Peralta. Aparecen tuits de Adrián Marcelo burlándose de los pederastas, dice querer matar a la niña de los Vázquez Sound o hablar de dormir a una chava con cloroformo, muchos alegan “así es su estilo, maneja el humor negro”, pero una cosa es el sarcasmo y otra muy distinta las ofensas, otra incitar al odio y cometer delitos.

Dentro de La Casa se burló del hijo muerto de Shanik Berman, de la salud mental de Gala Montes y de muchas otras cosas y aunque aleguen que es estrategia y es un juego, sale parte de su verdadera personalidad.

Por otro lado, varios están desvariando, la mamá de Gala Montes se peleó con su hija y fue la propia actriz quien confesó que su madre la manipulaba, la golpeaba y le robaba. La señora Crista hizo a un lado los rencores y le fue a gritar a su hija que la ama y la quiere tal y como es.

La agencia de Gomita la corrió a través de un comunicado, sin que ella se pudiera defender y su mamá contestó que es injusto lo que hicieron y que demostraron su falta de ética.

Alessandra Rosaldo no quiso ir a Cuéntamelo Ya para no encontrarse con Dalilah Polanco y no porque tenga algo en contra de ella por haber sido novia de Eugenio Derbez, pero prefiere ahorrarse la molestia de vivir una situación incómoda.

Juan Ferrara hará la obra teatral No te Vayas Sin Decir Adiós y de esa manera se despedirá de los escenarios.

Las memorias de Britney Spears serán llevadas al cine y vaya que hay una historia que contar, con todo lo que ha vivido, la pregunta es, ¿quién interpretará a la cantante?

Andrea Legarreta confirma que Erik Rubín ya no vive con ella, pero confiesan que aún no están preparados para una nueva relación, pero eso no quita que los puedan ver con alguien.

El programa Hoy celebró 26 años al aire, felicidades a la productora Andrea Rodríguez quien ha hecho una gran labor y a todos los conductores; los que más tiempo llevan son Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. Han pasado diversos productores y conductores, pero ellos son los pilares que lo sostienen. ¡Felicidades a todos!

Camila Cabello anunció que se retirará momentáneamente para cuidar su salud mental, ya que sufre de ansiedad y depresión y más vale atenderse y alejarse de las redes.

Lalo Capetillo presenta su nueva colaboración titulada Vas a Decir que Sí junto con Lucero Mijares, además hicieron el videoclip oficial.

Tengo un pendiente, Niurka Macos presume a su nuevo novio 20 años menor y ya se besan en todos los videos, como si no hubiera un mañana.

¿Será real o será un truco publicitario?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

