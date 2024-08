Joaquín y Ovidio Guzmán López, 2 de los 4 “Chapitos” pactaron la entrega del primero a EU; su detención y la de “El Mayo” Zambada es una situación delicada.

Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este martes, a pregunta de este medio al Presidente sobre la negociación sostenida entre el “Güero Moreno” y las autoridades de EU, el mandatario saliente indicó que los datos oficiales es que fue entre el hijo de “El Chapo” y las autoridades del país vecino:

– ¿Cuando usted se refiere al pacto o a las pláticas, se refería solamente a Joaquín Guzmán o a los dos capos (El Mayo)? Cuestionó este medio.

– No, la que tenemos es de uno (…) Guzmán López, refirió.

– ¿De “El Mayo” no le han informado nada? se le insistió.

– No, lo que nos informaron fue de Guzmán López, es que tenían ellos (…) tenían pláticas con él y que de repente no solo llegó Guzmán López, sino llegó el señor Zambada”.

Y a renglón seguido le cedió la voz a Rodríguez Velázquez, quien antes de pasar al atril consultó fuera de micrófono con el mandatario, quien la abrazó y respaldó a su labor, a la par de aportar un matiz al caso para evitar “un conflicto interno mayor”:

“Tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado. Imagínense ustedes si no es delicado que como aquí se dijo, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo. Nosotros no queremos que una decisión que se tomó en ese sentido, este acuerdo o no acuerdo nos vaya a generar un conflicto interno mayor, que nosotros tenemos que cuidar sobre todo la vida de los mexicanos, de todos los mexicanos”.

En su respuesta, la funcionaria federal refirió que en EU hubo un acuerdo entre los 2 descendientes de “El Chapo” Guzmán que están en custodia en su territorio:

“En Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están digamos, en reclusión (Ovidio), con las personas que están libres (Joaquín) para la entrega respectiva, para que fueran a entregarse a Estados Unidos y básicamente en eso consiste”.

– ¿El acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín? Inquirió este medio

– “Así es”, respondió la titular de Seguridad Pública.

A su vez, insistió en que los hechos no participaron las Fuerzas Armadas de México “nos importa mucho recalcar esa parte, decir en qué sí participamos y en qué no”; a la par, comentó que a finales de la semana podría tenerse un reporte completo del caso.

Los dichos de la titular de la SSPC se dan a 11 días de que Joaquín Guzmán López y el histórico fundador del Cártel de Sinaloa, “El Mayo” Zambada aparecieran en el Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México en un vuelo procedente de México (aún o se conoce de dónde partió).

Desde la semana pasada, López Obrador mantiene una línea discursiva en la que cuestiona a las autoridades de EU sobre el presunto acuerdo con el “Güero Moreno” para su entrega, y que debe informar sobre la aparición de este y “El Mayo” en EU, incluso la semana pasada señaló que las agencias estadounidenses van a otros países a “secuestrar” presuntos delincuentes.

El viernes, en su Mañanera que siguió a la reunión de seguridad, el mandatario dijo: “Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a EU, entonces, si a esas vamos pues nosotros podríamos ir también ¡Claro que no! Así no es”.

Más adelante refirió que una actuación así sería “la ley de la selva” y una intervención, pero no se puede hacer.

A la par, insistió en que se debe actuar con responsabilidad, ante todo porque ya circulan versiones, como la que presentó el presunto abogado de “El Chapo” y su familia de que las facciones de “El Mayo” y los “Chapitos” tienen buenas relaciones y la detención de ambos fue pactada.

Y por ello, indicó que ya se pidió al Departamento de Estado un reporte sobre la aparición de los capos en su territorio, y para dar detalles sobre la solicitud cedió la palabra a la canciller Bárcena, quien dijo que se solicitó a Antony Blinken, secretario de Estado, datos específicos del caso como:

“Las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo. Y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo, o si hubo algún conocimiento de Estados Unidos previo a esta operación”.

La funcionaria dijo que el Gobierno de EU está “en la preparación de dicha información, recabándola”.

Por ello es que López Obrador insistió en que se debe conocer toda la verdad; el jueves incluso cuestionó a EU de que, en caso de que no entreguen el reporte ¿qué ocultan?

“Entonces, vamos a esperar, también si no nos quieren mandar la información, vamos a decir ‘no tenemos información porque no quieren’, no sé qué están ocultando”.