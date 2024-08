La vicepresidenta estadounidense y posible candidata presidencial, Kamala Harris, nombró este martes al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

El anuncio se dio luego de varias especulaciones sobre quién sería su “escudero” en la campaña electoral, la propia Kamala hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de X.

Te podría interesar: Tormenta Debby deja cuatro muertos en Florida

Tim Walz aporta una perspectiva rural, de la región Medio Oeste de Estados Unidos, a la campaña de la candidata presidencial demócrata, al tiempo que ha marcado objetivos de política liberal como la legalización del cannabis para uso recreativo y el aumento de protecciones federales para los trabajadores.

El elegido, quien se convertiría en vicepresidente si Harris es elegida presidenta el 5 de noviembre en su duelo frente a Trump, tiene previsto asistir a una primera reunión en tándem este martes por la noche en un evento en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

A partir de ahí, se desplazarán a otros estados clave de aquí al sábado en una gira fundamental que debería marcar el tono de su acuerdo y la complementariedad de propuestas.

Pensilvania es uno de los estados clave que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca en 2020 y que los demócratas tendrán que volver a ganar en noviembre si quieren mantener el poder.

Te podría interesar: Primer Ministro promete justicia por disturbios

La incorporación de Tim Waltz a la fórmula deberá permitirle a Harris atraer a un electorado más amplio que el que le apoya directamente y ayudar a compensar sus puntos débiles.

El nombramiento de Waltz como acompañante de Kamala Harris ya comenzó a hacer eco dentro del partido, a través de su cuenta de X, Hillary Clinton se dijo contenta y emocionada por su incorporación, asegurando que “Será un socio increíble para nuestra primera presidenta”.

(Con Información de AFP)

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.

It's great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024