La tarde de este 6 de agosto, en la Plaza de la Concordia, sitio que marca el inicio de los Campos Elíseos en París, Francia pudo verse la actuación memorable de la joven Arisa Trew en park femenino en París 2024 que le concedió la medalla de oro en la final.

En apenas su segunda aparición en unos Juegos Olímpicos tras el debut triunfal que la disciplina tuvo en Tokio 2020, cuando las jóvenes Rayssa Leal y Momiji Nishiya se colgaron la plata y el oro, respectivamente, vuelve a repetirse una proeza similar.

Pese a que todos los ojos (y esperanzas) estaban puestos en Naia Lasso, patinadora española de 15 años, por la manera en que se ha desenvuelto su carrera, la patinadora australiana de 14 años Arisa Trew arrasó en la prueba en sus tres oportunidades para hacer historia.

Con su desempeño digno de una justa olímpica, la competidora de la delegación australiana se convirtió esta tarde en la medallista de oro más joven de Australia con 14 años y poco más de 4 meses. Asimismo le dio su primera medalla a los kiwis en este aún joven deporte olímpico que es el skateboarding.

Fue con un puntaje final de 93.18, conseguido en el tercer round, que Trew hizo descender a Hiraki Cocona y a Sky Brown, representantes de Japón y Gran Bretaña, respectivamente, que quedaron en segundo y y tercer puesto, con puntajes de 92.63 y 92.31. Estas últimas, repitieron de igual forma la plata y el bronce, tal como en Tokio 2020.

Por su parte, la brasileña Dora Varella, una de las más veteranas del skateborarding olímpico, escaló tres posiciones de Tokio a París, pues logró quedarse con el cuarto lugar gracias a los puntos que consiguió en el tercer intento, mismo que la hacen acreedora, de nueva cuenta, a un diploma olímpico.

A Arisa Trew le anteceden elogios del mismo Tony Hawk y la carta y testigos que indican que ella fue la primera mujer en el skateboarding en ejecutar perfectamente un 720 (dos vueltas completas en el aire) en competición, cuando se presentó al Vert Alert, un evento organizado por Tony Hawk.

Con información de AFP y el Comité Olímpico Australiano.

HISTORY MADE: Introducing our youngest Olympic Champion 🥇

Arisa Trew wins GOLD in the Skateboard Women’s Park at the age of 14yrs and 86 days!#AllezAUS | @skateaustralia pic.twitter.com/d0EOhawt3n

— AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) August 6, 2024