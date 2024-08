El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México tiene una reserva histórica de 221,000 millones de dólares, lo que le da un margen de protección para resistir ante una posible crisis. México tiene reservas suficientes para resistir ante una posible recesión económica en Estados Unidos y una economía fortalecida. Los mercados financieros han registrado afectaciones, ayer “lunes negro”, y el dólar ha alcanzado los 19.55 pesos por unidad. López Obrador afirmó que el país cuenta con un margen de protección. Tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto, porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más. Indico que México podría resistir a una posible crisis financiera en Estados Unidos por dos razones: cuenta con un nivel récord de reservas en el Banco de México, de 221,725 millones de dólares, 27.6% más que las acumuladas en 2018. Nunca se habían tenido tantas reservas, nunca, como ahora. Esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia. El otro motivo es que el peso se había fortalecido frente al dólar durante el sexenio. Mencionó, que el país tenía el primer lugar en la lista de monedas más fortalecidas ante el dólar. Pero, a partir de la inestabilidad financiera que inició el jueves, descendió al segundo lugar, aunque otras monedas como el dólar canadiense y el yen japonés han resultado con mayores afectaciones. Esto demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica, porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo. López Obrador agregó que en su sexenio no se ha devaluado el peso, como ocurrió en todos los gobiernos anteriores, desde la administración de Luis Echeverría, que gobernó de 1970 a 1976, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de 2012 a 2018. Lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. En todos esos gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio. El presidente López Obrador se comprometió a informar de la situación financiera a mitad de esta semana para dar seguimiento a lo que ocurra con los mercados financieros. Lo único que no me gusta es eso de ‘lunes negro’. ¿Por qué no ‘lunes blanco’ o de otro color?”.

CLAUDIA SHEINBAUM; SEÑALO QUE YA TIENE FECHA PARA RECIBIR LA CONSTANCIA DE MAYORÍA.

La próxima presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será el 14 de agosto cuando recibirá la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Nos han dicho, nos han planteado, que el 14 de agosto sería el día que esté recibiendo la constancia de mayoría. Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora para revisar los proyectos prioritarios tanto de los mandatarios como del gobierno federal. Fue para revisar los proyectos prioritario de infraestructura y otros temas. Cada uno de los gobernadores presentaron sus obras prioritarias en materia de movilidad y agua. El anuncio de la fecha de la constancia que hizo Sheinbaum se da cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha completado el proceso de calificación de la elección, y aunque se ya se tiene un proyecto de calificación de la elección presidencial, éste no se ha votado y que grupos ciudadanos han pedido que se tomen en cuenta sus denuncias de irregularidades. El pasado 18 de julio llamó a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho para participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial. La morenista comentó que esta semana se estará reuniendo con los gobernadores para analizar los proyectos de los mandatarios y sólo quedarán al final aquellos estados donde hay impugnaciones tras las elecciones, como Jalisco. En el encuentro sobresale la mandataria de Chihuahua, la panista Maru Campos, quien no ha tenido buena relación con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que la mandataria aseguró que ahora son tiempos de reconciliación. Respeto al investidura. Desgraciadamente fueron personas que se metieron en medio a hablar mal de una servidora y sembraron la divergencia. Hoy estamos en tiempo de reconciliación. En el encuentro también estuvieron los próximos secretarios de Estado, como Jesús Esteva, de Comunicaciones y Transporte; Ariadna Montiel, en Bienestar; Juan Ramón de la Fuente, en Relaciones Exteriores; de Educación, Mario Delgado. El 8 de agosto se reunirá con el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara, en donde el morenista expondrá los proyectos que planea para la entidad.

SENADOR RICARDO MONREAL; REFORMA JUDICIAL INCLUYE MECANISMOS PARA ASEGURAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, respondió a las preocupaciones expresadas por la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite. Ricardo Monreal abordó las observaciones y subrayó que el gobierno mexicano recibió el mandato de la relatora el pasado 29 de julio, en conformidad con la resolución 53/12 del Consejo de Derechos Humanos. Expresó que la iniciativa del Ejecutivo incluye mecanismos para asegurar la independencia judicial, destacando que el Instituto Nacional Electoral supervisará la elección popular de jueces y magistrados, garantizando transparencia y participación ciudadana. Esto frente a los cuestionamientos de la relatora especial en torno al proceso de selección de jueces propuesto en la reforma. La ONU se manifestó en contra de nuestra reforma judicial. Es derecho soberano de México modificar su estructura de justicia, atendiendo a sus necesidades y sin injerencia de directrices externas. Monreal argumentó que la reforma busca un proceso claro y objetivo, con mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar la imparcialidad de los jueces. Monreal concluyó que el proceso legislativo en curso permitirá un análisis profundo y objetivo de la reforma, con la posibilidad de realizar enmiendas para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.

ALFONSO RAMIREZ; FORO DE LA REFORMA JUDICIAL DE LA 4T EN DURANGO

El diputado electo, Alfonso Ramírez Cuéllar, participo en un nuevo foro informativo sobre la Reforma al Poder Judicial en el Auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde participaron la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, la diputada Martha Olivia García. Ramírez Cuéllar celebró el encuentro y aseguró que la Reforma Judicial será una revolución completa, pues la Suprema Corte de Justicia, magistrados de los Tribunales Colegiados, Jueces de Distrito, Consejo de la Judicatura, este conjunto de instancias serán sometidas a una reforma profunda. Con esto se va a lograr un Poder Judicial Autónomo, independiente y que imparta justicia; esto no se puede quedar solo en el Poder Judicial Federal donde la gente sufre más y existen mayores niveles de corrupción y donde existe mayor grado de impunidad y de manipulación de la justicia es en los Poderes Judiciales Locales, tienen que ser sometidos a una gran transformación porque es la justicia cotidiana la que se ejerce ahí.

XÓCHITL GÁLVEZ; LLAMA A PRESENTAR UN JUICIO CIUDADANO ANTE EL TEPJF PARA EVITAR EL “AGANDALLE” DE CURULES DE MORENA Y ALIADOS

La ex candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez llamó a la población a presentar “un juicio ciudadano” para evitar el “agandalle” de curules y escaños que pretenden hacer Morena y sus aliados. La senadora panista aseguró que estos partidos “quieren robar cerca de 10 millones de votos” Detalló que en las elecciones del pasado 2 de junio, Morena, PT y PVEM obtuvieron 54% de los votos, pero a la mala quieren quedarse con el 75% de los espacios en el Congreso de la Unión. Con esto, un voto que ellos obtuvieron valdría más que un voto obtenido por la oposición. Gálvez Ruiz, alertó que de aprobarse esta sobrerrepresentación, Morena y sus aliados podrían cambiar la Constitución a su antojo. No lo podemos permitir. Por eso, te invito, que de confirmarse este atraco, en las siguientes 48 horas, presentemos juntos un juicio ciudadano. Detalló que se trata de un recurso ciudadano que cada uno de nosotros podemos presentar ante el Tribunal Electoral. Xóchitl Gálvez pidió a quienes estén inconformes con la sobrerrepresentación legislativa, estar al pendiente para saber de los detalles de esta acción. La senadora advirtió en julio pasado sobre la posibilidad de movilizaciones ciudadanas en caso de que Morena y sus aliados obtengan sobrerrepresentación en el Congreso con 75% de los espacios. Subrayó que esto podría ayudar al partido oficialista a modificar la Constitución sin mayor intervención de las voces opositoras. En esas mismas fechas, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, consideró que los opositores al gobierno que están convocando a una protesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso, lo que están solicitando es que violen la Constitución. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es: ‘INE, viola la Constitución’, son los que hablan de Estado de derecho o de respeto a las instituciones. Sheinbaum acusa al Frente Cívico de pedir al INE violar la Constitución tras convocatoria a campaña contra la sobrerrepresentación. Nos vamos a movilizar los ciudadanos, advierte Xóchitl Gálvez sí Morena y aliados obtienen sobrerrepresentación legislativa

SENADORES DEL PAN; PLANTEAN EN COMISIÓN PERMANENTE ELIMINAR FIGURA DE PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, a fin de eliminar la figura de presunción de culpabilidad, ya que es totalmente inconstitucional. En el proyecto, las y los legisladores argumentaron que con esta figura se presume la culpabilidad de una persona que está bajo investigación por algún delito. Por ello, plantearon hacer ajustes a siete artículos del Código Penal Federal, para sustituir el concepto por otros que hagan respetar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, como indicio, probable, creíble o constitutivo. Destacaron que, la presunción de culpabilidad es totalmente inconstitucional, pues violenta el principio de inocencia contenido dentro de las garantías penales y derechos humanos en materia penal. Así, afirmaron los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras desahogar el Amparo Directo en Revisión, donde resolvió que esa condición vulneraba la presunción de inocencia establecida en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política. Evidentemente esto viola la presunción de inocencia, ya que el sólo hecho de poseer una cierta cantidad de droga no implica necesariamente que sea para el comercio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, la interpretación debida en ese asunto en particular, era considerar a la presunción de culpabilidad contenida en ese artículo del Código Penal Federal como un mero indicio, es decir, que el Ministerio Público debía seguir con la carga de probar la culpabilidad del imputado. La resolución en comento se circunscribe a la presunción contenida en el artículo 195 del Código Penal Federal, pero la argumentación en ella contenida aplica por igual a cualquiera otra de las presunciones que se hallan en esa legislación. De esta manera, propusieron eliminar la presunción de culpabilidad y sustituir esta figura por los términos asumidos por la Suprema Corte de Justicia, como el mencionado indicio, y otros como probable, creíble o constitutivo, para garantizar los derechos humanos.

DIPUTADO JORGE ROMERO; BLOQUE OFICIALISTA SE OPONE A MEJORAR CONTENIDOS DE INICIATIVAS DEL EJECUTIVO APROBADAS EN COMISIONES

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que durante la discusión y aprobación de seis de las 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, Morena decidió no incluir ninguna de las conclusiones, argumentos y preocupaciones de la oposición, expertas y expertos. El legislador recordó que los pasados 1 y 2 de agosto del presente año, con el voto de la oposición se aprobaron los dictámenes en materia de pensiones, salarios, vivienda, becas para jóvenes y austeridad republicana, y por el otro lado, también se aprobó con el voto en contra de Acción Nacional la reforma en materia de sistema ferroviario. En Acción Nacional quisimos escuchar a todas y a todos por igual, a las distintas visiones, y por eso apoyamos la creación de los Diálogos Nacionales de las Reformas Constitucionales. En cada uno de estos ejercicios democráticos, no sólo participamos oficialismo y oposición, sino expertas y expertos en la materia, así como ciudadanas y ciudadanos que aportaron valiosas propuestas para enriquecer el debate y las reformas en beneficio de todas y todos. Y en lo que hemos visto, Morena y aliados no han tomado en cuenta ni una sola visión distinta a la suya. Romero Herrera señaló que desde el PAN advirtieron que estos diálogos pudieran haber sido una simulación así como los pasados Foros de Parlamento Abierto, y sentenció que por las seis reformas aprobadas y de seguir así, pareciera que dichos Diálogos de las Reformas Constitucionales habrían sido una simulación. Argumentó que desde el PAN se presentaron diversas reservas para mejorar el contenido de las iniciativas aprobadas en beneficio de las y los mexicanos, a lo que el oficialismo decidió no escuchar ni tomarlas en cuenta.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; LAMENTÓ QUE LOS HOMICIDIOS SEAN LAS NOTICIAS QUE PREDOMINAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que las graves condiciones que vive el país en seguridad, presentes todos los días con hechos delictivos, sólo deja de manifiesto que hoy el permiso de tantos crímenes lo concede la normalización de la violencia, producto de la impunidad y falta de acciones de las autoridades. El legislador lamentó que los homicidios sean las noticias que predominan, como el asesinato del empresario Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas. Explicó, que el hecho de denunciar que el comercio organizado en Nuevo Laredo era rehén de extorsiones de bandas delictivas y que las autoridades estaban rebasadas, fue la causa que ocasionó que el empresario fuera ejecutado. Tan grave es el tema que el funeral del empresario se realizó en Brownsville, por las condiciones de inseguridad en esta entidad. Señaló que esto que pasó en Matamoros es muy parecido con el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Canapesca, ocurrido en Ensenada luego de que ella diera a conocer pesca ilegal y cobro de piso. Estamos viviendo ejecuciones tipo Colombia, se acercan individuos en una motocicleta y atacan. El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) expuso que hay una normalización de la violencia en todo el país y no hay una política de Estado que asuma con responsabilidad lo que está ocurriendo. Esto es consecuencia de cómo ha desmantelado el Gobierno Federal de Morena a las instituciones, como les ha quitado presupuesto a los municipios y a los estados en seguridad. Recordó que hasta hace algunos años los municipios y los estados presentaban proyectos para la prevención del delito, equipamiento, patrullas, armamento y capacitación de policías. Hoy prácticamente esos fondos desaparecieron y la consecuencia es que el crimen sí tiene dinero, financiamiento, no sigue las reglas y gana terreno.

PRI; LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL JURISTA AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, DEFENSOR DE LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA

El Grupo Parlamentario del PRI, lamenta el fallecimiento de don José Agustín Ortiz Pinchetti, gran mexicano y eminente jurista. Las diputadas y los diputados federales del PRI señalaron: Reconocemos su trayectoria profesional como fiscal, diputado federal y consejero electoral, así como la defensa por la justicia y la democracia que siempre tuvo como banderas. Deja un gran legado al pueblo de México con su participación como consejero para dar autonomía a la autoridad electoral, en su momento el Instituto Federal Electoral (IFE). Sus libros y artículos periodísticos dan cuenta del catedrático, hombre preparado y comprometido con nuestro país. Expresamos nuestras condolencias a su esposa la ministra Loretta Ortiz, a quien le deseamos fortaleza y nos unimos a la pena de sus familiares y amigos.

NICOLÁS MADURO; CALIFICA A LA UNIÓN EUROPEA Y A JOSEP BORRELL DE “VERGÜENZA”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la Unión Europea (UE) y al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son una “vergüenza”, luego de que el bloque comunitario expresara que sigue con preocupación los acontecimientos en la nación caribeña. La Unión Europea saca su cantaleta, la misma Unión Europea que reconoció a Juan Guaidó, una vergüenza la Unión Europea, el señor Borrell es una vergüenza, es una vergüenza que llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos. Maduro criticó que la UE pidiera a las autoridades venezolanas respeto para las manifestaciones generadas desde el lunes en rechazo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como ganador al mandatario.

KAMALA HARRIS; LIGERA VENTAJA DE UN PUNTO SOBRE DONALD TRUMP

La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de un punto a nivel nacional sobre el ex presidente y candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta de CBS News y YouGov. De acuerdo con el sondeo, Harris obtuvo el 50 por ciento entre los votantes preguntados y Donald Trump, el 49 por ciento. No obstante, esta ventaja está dentro del margen de error de más o menos 2.1 puntos de la encuesta. Un mayor numeró de demócratas y votantes afrodescendientes dijo en el sondeo que definitivamente votarán, pero Harris tendrá que seguir generando entusiasmo, particularmente en los estados clave, para mantener la ventaja. La encuesta preguntó a unos 3,102 votantes registrados en todo Estados Unidos entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Tras la publicación del sondeo, la campaña del magnate republicano dijo en un comunicado que los resultados de esta encuesta están manipulados, aunque no mostró pruebas.

