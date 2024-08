La brasileña Rebeca Andrade le arrebató este lunes la medalla de oro a la estadounidense Simone Biles, en la prueba de ejercicios de suelo de la Gimnasia, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con una impecable rutina, Andrade obtuvo de los jueces 14.166 puntos, con los que se adjudicó el primer lugar de la prueba.

Esta es la cuarta medalla que se lleva la brasileña en estos Juegos Olímpicos. Anteriormente obtuvo dos platas y un bronce.

La estadounidense Simone Biles quedó a solo .033 puntos de la medalla de oro, ya que los jueces la calificaron con 14.133 puntos. La multimedallista se llevó la presea de plata y, con ello, se va de París 2024 con cuatro medallas (3 oros y 1 plata), obtenidas en distintas modalidades de la Gimnasia Artística.

El podio lo cerró la gimnasta estadounidense Jordan Chiles, quien tras obtener 13.766, se llevó el bronce.

Con esta prueba de suelo, se termina la Gimnasia Artística en los Juegos Olímpicos de París 2024.

QUEEN OF THE FLOOR 🪩

Impressively high, Rebeca Andrade completes her Olympic collection with a well-deserved gold medal.

Parabéns, Rebeca, estamos muito orgulhosos de você! 🇧🇷

–

RAINHA DO CARNAVAL 🪩

Impressionnante du début à la fin, Rebeca Andrade complète sa collection… pic.twitter.com/Vc2Dex1Oy6

— Paris 2024 (@Paris2024) August 5, 2024