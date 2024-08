En el décimo día de actividades oficiales de los Juegos Olímpicos de París 2024, el medallero comienza a marcar una separación entre los primeros dos puestos (China y Estados Unidos) del resto de las delegaciones que conforman el top 5.

Disciplinas como atletismo en sus diversas modalidades, gimnasia y lucha fueron algunas de las encargadas de dar algunas medallas a diferentes delegaciones deportivas, también destacando las semifinales en futbol.

El momento estelar de la noche se lo robó el sueco Armand Duplantis, atleta que se proclamó bicampeón en la justa veraniega en el salto con garrocha durante su presentación en París 2024, rompiendo el récord olímpico para alzarse con la presea dorada.

Otro de los momentos en donde se apreció el espíritu deportivo de los Juegos Olímpicos fue cuando Jordan Chiles y la multimedallista Simone Biles se inclinaron ante la brasileña Rebeca Andrade, nueva monarca olímpica en la prueba de ejercicios de suelo de gimnasia.

Mientras tanto, en otras disciplinas, las Leonas argentinas volverán a pelear por las medallas tras superar en los penales a Alemania en el hockey sobre césped, animando a todo el pueblo argentino ante una posible nueva medalla.

Por último, en el futbol varonil, España venció a la selección de Marruecos, equipo que venía consagrándose como la revelación del torneo en las semifinales, por lo que ahora la ‘furia roja’ peleará por la medalla de oro, su rival saldrá del ganador de la llave entre Francia y Egipto.

Recordemos que esta será la última semana de actividades olímpicas antes de la ceremonia de clausura del próximo domingo 11 de agosto.

(Con Información de AFP)

🇸🇪 New world record and new Olympic record!

After dominating the pole vault competition, Mondo Duplantis broke his own record in a packed Stade de France.

📖 An exceptional performance that writes a new chapter in the history of athletics#Paris2024

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/h4L96SM7Pe

— Paris 2024 (@Paris2024) August 5, 2024