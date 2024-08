Con una nueva versión de la obra Waiting for Godot de Samuel Beckett, el actor de Hollywood Keanu Reeves subirá al proscenio neoyorquino en el otoño de 2025, en donde compartirá créditos con su compañero de reparto en La Magnífica Aventura de Bill y Ted, Alex Winter.

Según el portal estadounidense BangShowbiz, Keanu interpretará el papel de Estragón frente a su amigo Vladimir en la obra, que se estrenó en 1953 y trata de dos conocidos que se preguntan por el sentido de la vida.

Aunque todavía no se sabe cuál será el teatro en el que se escenificará esta pieza, se dice que tendrá lugar en uno de los siete recintos de la ciudad propiedad del Ambassador Theatre Group.

Cinco son las veces en las que se ha escenificado esta producción teatral y en todas ha sido protagonizada por grandes figuras del cine mundial como Robin Williams, Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellen y Steve Martin.

Este será el debut en Broadway de la estrella de Matrix, pero su compañero Alex ya ha estado en un escenario antes, en 1979, en las producciones de Peter Pan y El Rey y Yo.

Keanu Reeves, la estrella de la saga John Wick ya había informado hace unos meses atrás que utilizaba muletas tras fracturarse la rótula luego de tropezar con un trozo de moqueta durante el rodaje de Good Fortune.

Y en una presentación en el programa The Late Show With Stephen Colbert, Keanu explicó que “estaba rodando una escena con Aziz Ansari y Seth Rogen en una inmersión en frío. Me encantaba, estaba ahí de pie y terminamos la escena, tenía frío y me arrastraba los pies. Yo tenía un traje de baño y una toalla en la cabeza. Estaba haciendo el soufflé frío en esa habitación que tenía alfombras de protección hacia abajo y luego, justo aquí, había como un pequeño bolsillo. Mi pie quedó atrapado en él y luego me fui hacia abajo, pero mi rodilla no siguió. Y entonces, a cámara lenta, fui cayendo. Mis brazos salieron, pero entonces mi rodilla falló porque tenía algunas cosas, y me la clavé. Y mi rótula se rompió como una patata frita”.

Al principio, Keanu estaba convencido de que se encontraba bien tras la caída, pero más tarde se dio cuenta de que algo estaba mal porque la rodilla le “estallaba”.

Finalmente dijo a tono de broma: “La comedia es dura, hombre”.

Pero más allá de esas declaraciones, la cinta de Bill y Ted, es un clásico de la comedia y la ciencia ficción estrenada en 1989 y hoy ya es considerada una película de culto, tanto que en 1991 contó con una secuela, a 29 años de distancia, aunque su guión se presentó previamente en 2010.

Por otro lado, Waiting for Godot (Esperando a Godot, por su traducción), es una obra de teatro escrita por Samuel Beckett, en la cual se tocan esencialmente temas de existencialismo.

La obra habla de dos sujetos, Estragón y Vladimir, quienes inventan una serie de juegos para transitar a lo largo de la vida y hacerla menos aburrida, mientras esperan a alguien que nunca llega, Godot.

Esta representación, ubicada en el género del teatro de lo absurdo, tiene representaciones de todo tipo de compañías por todo el mundo, desde las más independientes hasta las más adineradas y reconocidas.

Según Playbill, Jamie Lloyd, de Sunset Boulevard, dirigirá y producirá a través de su compañía homónima, junto con ATG Productions, Bad Robot Live y Gavin Kalin Productions.