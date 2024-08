Al conseguir después de 16 años su primer oro en Juegos Olímpicos dentro del torneo individual de tenis, Novak Djokovic aseguró haber sentido la mayor satisfacción deportiva tras derrotar en dos sets a Carlos Alcaraz, que incluso supera cualquier conquista como profesional dentro del deporte blanco.

Con un resultado gestado en doble tie break para concretar su triunfo con marcadores de 7-6 y 7-6, Djokovic se alzó con la segunda presea de oro que ha logrado en París 2024, para ubicarse en la posición 21 del medallero internacional.

“Tenía claro que está era mi última oportunidad de ganar un oro olímpico por lo que debía concentrarme al máximo en mi meta. Nada podrá superar jamás verme en el podio escuchando el himno de Serbia con la bandera izada”, apuntó.

El ganador de 24 Grand Slams individuales aseguró haberse preparado desde los torneos más recientes en el circuito profesional, para lograr el resultado que había buscado sin éxito en las cuatro citas olímpicas previas. “No hay mayor motivación que luchar por tu país. Tras ganar los dos primeros partidos sabía que podía hacerlo”.

Conquistado el último torneo que le faltaba como tenista, Novak reafirmó su amor por el tenis, al indicar que aún disfruta de la competencia de alto nivel aún con todo lo que ello implica en su día a día aún con sus 37 años de edad. El tenis significa mucho para mí y me esfuerzo al máximo por devolver a este deporte todo lo que me ha dado. No sé lo que deparará el futuro, ahora es momento de celebrar”.

Para Carlos Alcaraz, la derrota sufrida ante Nole a escasas semanas de haberse coronado en París pero dentro del torneo de Roland Garros y posteriormente en Wimbledon, le significó un escenario decepcionante, aunque admitió haber caído ante un rival histórico como Djokovic.

“Siento que he fallado a muchas personas que esperaban de mí un oro olímpico. Solo puedo decir que me voy de aquí con la cabeza alta porque he dado todo lo que tenía y espero ganar un oro alguna vez en mi carrera”, aseguró.