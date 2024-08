El presidente Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar la carretera Acayucan–La Ventosa afirmo que hay gobiernos como antes que quitaban y hay gobiernos que dan; el nuestro es un gobierno que le da al pueblo. Tenemos bastante dinero en el presupuesto de las arcas públicas. Está fuerte el gobierno económicamente y por eso, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin aumentar precios de gasolinas, sin aumentar precios de la luz, sin tener que estar bolseando al pueblo, tenemos presupuesto para que le llegue a los que más lo necesitan. En Sayula de Alemán, Veracruz, el mandatario destacó que en cinco años y medio se logró sentar las bases de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Dijo: Estoy muy satisfecho porque hemos logrado reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y vamos avanzando. Detalló que, de los 35 millones de hogares en el país, los Programas para el Bienestar benefician a 30 millones de familias y los cinco millones restantes se benefician con la Economía Moral y las condiciones de estabilidad económica. Me voy muy contento porque iniciamos la transformación del país. Ahora se está demostrando que el gobierno funciona, lo que se inició como nueva política económica. Asimismo celebró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, además de continuar la Cuarta Transformación, mantendrá los Programas para el Bienestar e implementará uno nuevo de atención médica a domicilio en beneficio de las personas adultas mayores. Ampliará la iniciativa de becas para que el apoyo a estudiantes de educación básica sea universal. Continúan todos los programas porque este es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Claudia Sheinbaum, preciso que también se reconocerá el trabajo de las mujeres mexicanas desde los 60 y hasta los 64 años; este año empezará el censo y el siguiente, en 2025, comenzará la distribución de recursos a este grupo de la población.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN MI GOBIERNO NO VAMOS A TRAICIONAR

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, en la ceremonia de inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa en Unidad Deportiva Sayula de Alemán. Dijo: Hoy vengo aquí a Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor Presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que en su gobierno no habrá marcha atrás y se seguirá con el legado del Presidente López Obrador y garantizó que no habrá traiciones. Hoy inauguramos el camino que es parte del Corredor Interoceánico. Es como inaugurar caminos de la transformación, porque en cada obra, en cada sentido que ha hecho el Presidente se ve la esencia de lo que representa nuestro movimiento: igualdad, significa `por el bien de todos primero los pobres´ y sobre todo, una visión de largo plazo en nuestro país. Vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; EXHORTA A CONTINUAR LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO BAJAR LA GUARDIA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir luchando por la igualdad de género pues, aunque destaca los avances legislativos logrados en esta materia, también insiste en la necesidad de seguir con los trabajos para asegurar una representación equitativa en todos los niveles y poderes de gobierno. La senadora enfatizó que concebir a la paridad como un derecho constitucional para la igualdad en el ejercicio de oportunidades entre hombres y mujeres, fue una lucha histórica de muchas mexicanas, de la que se ha beneficiado y han aprovechado los frutos la actual generación de mujeres de todos los partidos políticos y de la sociedad en general. Las mujeres llegamos al poder en igualdad, y hoy tenemos equilibrio de representación; eso nos ha permitido, como nunca en la historia, avanzar en las modificaciones a la Constitución y leyes reglamentarias que beneficien a mujeres, niñas y adolescentes. La presidenta del Senado insistió que todos esos avances crecerán en los próximos años, en parte porque la actual administración federal y la entrante han tenido una visión que consideró responsable, al dar oportunidad de igualdad en los gabinetes o en cargos muy relevantes. Estamos viviendo un momento muy importante, pero no podemos bajar la guardia; nosotras debemos seguir luchando.

SENADOR RICARDO MONREAL; CELEBRA AVANCE DE 6 INICIATIVAS DE REFORMA PROPUESTAS POR AMLO

El senador Ricardo Monreal, celebró el avance de 6 reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El coordinador parlamentario de Morena destacó la importancia de que como autoridades y ciudadanía, es fundamental estar al tanto de los temas que beneficiarán a la nación. Informo que de las 18 iniciativas de reforma constitucional que envió el Presidente el pasado mes de febrero, seis ya fueron evaluadas y aprobadas en comisiones. Se trata de las reformas en materia de apoyos a jóvenes, pensiones, salarios mínimos, vivienda, trenes, y austeridad republicana. La primera tanda de iniciativas se aprobó el jueves, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales sesionó y dio luz verde. Con el voto favorable de todos los partidos, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro se elevará a rango constitucional. El mismo día se aprobó la iniciativa de reformar para que las personas trabajadoras puedan jubilarse con una pensión equivalente al 100 por ciento de su último salario. Otro de los dictámenes aprobados, fue la iniciativa para que los salarios mínimos tengan aumentos por arriba de la inflación. También se aprobó la iniciativa de reforma en materia de vivienda para que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establezca un sistema de vivienda social, que brinde oportunidad a las personas trabajadoras rentar o comprar una vivienda con créditos accesibles. La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, sesionó nuevamente el viernes para desahogar otros dictámenes y el Estado retome e impulse el aprovechamiento del sistema ferroviario nacional, a fin de crear sistemas de trenes de carga y transporte de pasajeros. Un último dictamen avalado fue el de austeridad republicana, el cual establece un tope al salario del Presidente de la República en 241 mil 70 pesos mensuales. Una vez aprobadas estas reformas en la Comisión de Puntos Constitucionales, se prevé que se discutan en el pleno de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, cuando rindan protesta los 500 nuevos diputados de la LXVI Legislatura.

DIPUTADO IGNACIO MIER; APLAUDE CONSENSO PARA APROBAR DICTÁMENES DE REFORMAS POR EL BIENESTAR

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aplaudió el consenso con el que avanzó el primer paquete de dictámenes sobre las iniciativas enviadas el pasado 5 de febrero por el Presidente López Obrador en materia de bienestar. En el marco de las sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprobaron las modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, así como los relativos a la red ferroviaria y remuneraciones de servidores públicos, el líder parlamentario reconoció la voluntad política de las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante las reformas que impactarán directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos. Expresó que los grupos de oposición anteriormente se habían negado a los programas sociales y eso tuvo un costo para ellos muy fuerte, lo tuvieron con las pensiones para los trabajadores, el fondo de pensiones, y tuvo un costo, y hoy están reculando. Todo lo que no votaron en seis años, lo están votando hoy y qué bueno, eso no está mal; yo creo que eso es bueno, es un reencuentro con la población, yo siempre he pensado que la democracia en un país se construye teniendo partidos políticos fuertes. Mier Velazco mencionó que, aunque desgraciadamente algunos diputados del PAN habían impugnado el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya votaron a favor y ya quedó en la Constitución, ya quedó garantizado el fondo de pensiones que ya empezó a operar.

ALFONSO RAMIREZ; NUEVO PRESUPUESTO 2025 SE ENFOCARÁ EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN, EN BENEFICIO DEL PUERTO Y DE GUERRERO.

El diputado electo, Alfonso Ramírez Cuéllar, señalo que el nuevo Presupuesto 2025 se enfocará en el fortalecimiento de la inversión, en beneficio del puerto y de Guerrero. Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que Acapulco ocupa un lugar prioritario en la agenda y proyecto de desarrollo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Es una de las grandes prioridades de la doctora Sheinbaum, no solamente terminar la reconstrucción, sino también la inversión e infraestructura para fortalecerlo como un pueblo de desarrollo. Afirmó que el nuevo Presupuesto 2025, se enfocará en el fortalecimiento de la inversión, donde se beneficiará al estado de Guerrero y al puerto turístico. A nivel nacional, habrá un respeto y participación fuerte, sobre todo permitir la relocalización de las inversiones en distintas zonas de la frontera, así como los estados del sureste, la llegada de nuevas inversiones. Ramírez Cuéllar, reiteró que el plan económico y desarrollo de Claudia Sheinbaum, se centrará en el fortalecimiento de ambos sectores en el país.

DIPUTADO ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES; LA COMISIÓN PERMANENTE DEBATE SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL

El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, afirmó que se logrará la reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre, y estará el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y de Senadores, representado en su mayoría por quienes forman la Cuarta Transformación. El Pleno de la Comisión Permanente retomó, como parte de la Agenda Política, el debate sobre la Reforma al Poder Judicial, en el que las y los legisladores de diversos Grupos Parlamentarios presentaron sus posicionamientos acerca de este tema. Por Morena, el senador Reyes Flores Hurtado defendió que la reforma al Poder Judicial pretende obtener los mejores perfiles para que la ciudadanía sea la que decida en votación directa quién llega a los cargos de juzgador. Por Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán exigió que haya un razonamiento ético y descendencia legislativa para no lastimar al Poder Judicial y así evitar que cada juez y magistrado del país deba rendir pleitesía a un partido político; acusó que Morena quiere abusar pues no tiene dos terceras partes en el Congreso para destruir a ese Poder de la Unión. Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, enfatizó que el crimen organizado tiene presencia en muchas partes del territorio nacional y genera violencia todos los días, elementos que, de no tomarse en cuenta para la Reforma Judicial, pueden llevar a decisiones que en lugar de mejorar el sistema de justicia, pongan en riesgo la estabilidad de varias regiones, al propiciar que los poderes fácticos se apoderen de la estructura judicial. El diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que, aunque en México debe decidir el pueblo, aun se sigue regateando el derecho de elegir al Poder Judicial; precisó que su partido político está abierto a las propuestas que una reforma de este calado implica, aunque no a la defensa de lo indefendible ni a la pérdida de la ubicación en la realidad de los partidos de oposición. La diputada del PAN, Noemi Berenice Luna Ayala, acusó que no siempre lo popular es lo correcto, pues, aunque se ha denostado al Poder Judicial y se tenga un gran respaldo ciudadano, es mentira que con la reforma se vaya a acabar con la corrupción y se garantice la imparcialidad de la justicia, sino que se concentrará el poder y se acabará con los organismos autónomos y los contrapesos presidenciales. El diputado Carlos Alberto León García, de Movimiento Ciudadano, afirmó que una de las mayores deudas que se tiene con la ciudadanía es la impartición de justicia, pero insistió que la reforma al Poder Judicial debe discutirse sin simulaciones, a conciencia y donde se escuche a todos los involucrados.

EX PRESIDENTA DEL PRI DULCE MARÍA SAURI; EXHORTA A PRIISTAS SINALOENSES A UN CAMBIO: EL PRI ESTÁ MORIBUNDO CON ALITO MORENO

Dulce María Sauri, en su visita a Sinaloa aseguró que el PRI se encuentra moribundo y preciso que el proceso aprobado por el consejo nacional del PRI esta en los tribunales ya que la razón jurídica es muy clara ; no puede haber renovación dentro de los partidos ni cambio alguno hasta que no haya concluido la elección del 2 de junio y la misma no ha concluido ya que hay varias impugnaciones en los tribunales, es asi que la respuesta seguramente se dará a conocer en unos días. , Resalto que la única manera de mantenerlo a flote es no dejando que siga esta administración que encabeza Alito Moreno . La ex dirigente nacional del PRI, ex diputada federal, ex senadora y ex gobernadora de Yucatán, está en contra de lo que actualmente ha sucedido con el partido. Sauri Riancho afirmó que le han compartido una serie de inquietudes, pues muchos priistas han visto situaciones que el partido ha enfrentado y hoy quieren que siga adelante, en lo que probablemente sería problemática más difícil que el Partido Revolucionario Institucional ha vivido en sus 95 años. Aseguró que hay una situación inmediata que el partido enfrenta, que es regresar a la legalidad interna, pues de ahí surgiría un debate a fondo sobre la visión a futuro que el PRI tiene que construir, como parte de las oposiciones al nuevo régimen político que surgió de las urnas el 2 de junio. Dulce Maria Sauri, acudió a Sinaloa, a platicar 2 cuestiones básicas, lo primero los recursos legales que han interpuesto priistas en contra de la asamblea nacional celebrado el 7 de junio y en contra de la convocatoria a la dirigencia 2024-2028, donde se contempla la reelección de Alito Moreno. Indico que actualmente el partido no está muerto, pero si se encuentra moribundo, no puedo decir que gozamos de cabal salud, pero resaltó que a un moribundo no se le pone la pierna en el pecho y se le busca aplastar, sino darle respiración de boca a boca, que es lo que ellos tratan de hacer, que el PRI sobreviva y pueda empezar a caminar de nuevo. Puntualizó que el PRI si tiene futuro, pues hay necesidad de ser parte de la oposición, pero que Alito Moreno siga en el poder es un riesgo grande. Pidió a los priistas sinaloenses a luchar, para no dejar que el PRI se encuentre en esta ilegalidad y no cabe su tumba de cara al 2030, tal como ocurrió con el PRD.

Ya para despedirse Dulce María Sauri, tuvo una comida con el grupo de expresidentes

Presentes varios expresidentes del PRI: Jesús Enrique famosos Chuiquiqui Hernández Chávez , Víctor Gandarilla Carrasco, Martha Tamayo, Samuel Escoboza, Cenovio Ruíz ,Ramiro Garza, Benito flores diaz y por su puesto Dulce Maria Sauri. –atentos-

KAMALA HARRIS; ENTREVISTO A POSIBLES CANDIDATOS A LA VICEPRESIDENCIA

La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, entrevisto a sus posibles candidatos a la Vicepresidencia. La vicepresidenta, se reunió con al menos tres candidatos: el gobernador de Minnesota, Tim Walz; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador Mark Kelly. Con respecto a los otros posibles candidatos a ser la mano derecha de Harris en su carrera a la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y los gobernadores Andy Beshear, de Kentucky, y J.B. Pritzker, de Illinois, no está claro si han sido invitados a reunirse con Harris. Harris anunciará a su fórmula para vicepresidente el martes, cuando ella y el candidato participen en un mitin en Filadelfia. Joe Biden renunció el 21 de julio a presentarse a la reelección y pasó el relevo a la vicepresidenta, Kamala Harris, cediendo a la presión de varios miembros y donantes de su partido que le pedían retirarse tras su desastrosa actuación en el debate electoral con el ex presidente republicano Donald Trump del 27 de junio.

DONALD TRUMP; ESTARA ASUSTADO POR DEBATE CON HARRIS

La campaña demócrata acusó al ex presidente y candidato republicano, Donald Trump, de estar asustado tras haber propuesto cambiar el debate contra la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, al 4 de septiembre en Fox, en vez del 10 de septiembre en ABC como se acordó cuando su contrincante era el mandatario Joe Biden. He acordado con FoxNews debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre. El debate estaba programado previamente contra Joe Biden en ABC, pero se canceló porque Biden ya no participará y tengo un litigio contra ABC Network y George Slopadopoulos, lo que crea un conflicto de intereses. Con respecto a las reglas del debate, Trump dijo que serían similares a las del debate acordado con ABC pero con público.

