El nadador estadounidense, Bobby Finke, revalidó este domingo el oro olímpico de los mil 500 metros libres en los Juegos Olímpicos de París 2024, competición en el que además batió el récord mundial con un tiempo de 14 minutos y 30.67 segundos.

Finke, ganador de esta prueba en Tokio 2020, borró la anterior plusmarca de 14:31.02 que fijó el chino Sun Yang en Londres 2012.

Por detrás de Finke llegaron el italiano Gregorio Paltrinieri (14:34.55) y el irlandés Daniel Wiffen (14:39.63), que fueron plata y bronce.

Finke, de 24 años, tomó el control desde el principio y en las últimas cuatro vueltas su rival era ya únicamente el reloj.

Compañero de entrenamiento en Florida de Katie Ledecky, ganadora de un récord femenino de nueve oros olímpicos, Finke cuenta ya con tres coronas en su palmarés, tras haber ganado también los 800 m libre en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

