Las elecciones en Estados Unidos continúan tomando un nuevo rumbo de cara a la definición de Kamala Harris como la candidata oficial del Partido Demócrata contra Donald Trump, candidato del Partido Republicano tras la publicación de nuevas encuestas electorales.

De acuerdo con la información revelada este domingo por CBS News y YouGov, Harris obtuvo el 50 por ciento de preferencia entre los votantes preguntados, seguida por Trump con el 49 por ciento, haciendo que se cierre bastante la contienda presidencial.

Esta ventaja de apenas el uno por ciento se da a unos meses de que miles de ciudadanos estadounidenses salgan a las urnas el próximo mes de noviembre y tras el respaldo de varias personalidades del partido tras el abandono de Joe Biden en la búsqueda de la reelección.

En la información de la encuesta publicada por la cadena estadounidense, Kamala Harris mantiene una ventaja en la preferencia del electorado femenino, así como de las personas afrodescendientes. Cabe aclarar que dicho sondeo explicó que hay un margen de error aproximadamente de 2.1 puntos.

También se mencionó que la encuesta fue realizada a 3 mil 102 votantes registrados en todo Estados Unidos entre el 30 de julio y el 2 de agosto, esto tras la publicación de una carta del presidente Biden en donde anunciaba su renuncia a la reelección y daba su espaldarazo a Harris para ser su sucesora.

Otra encuesta que se publicó este domingo fue la de CNN, la cual coloca a Trump con un 49 por ciento de apoyo de los votantes y a Harris un 47 por ciento, reforzando la idea de lo cerrada que será la contienda electoral.

