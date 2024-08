Jueces deben alejarse del debate político de la reforma judicial: Laynez Potisek

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, señaló que los jueces constitucionales deben permanecer ausentes del debate político, pero no de la discusión técnica, porque son reformas que, de aprobarse, van a trascender en la manera de impartir justicia.

En el ámbito de la discusión sobre la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, —que se analiza en el Congreso de la Unión—, el ministro comentó que se debe permitir a los juzgadores expresar sus objeciones, cuestionamientos y dudas respecto de dichas reformas trascendentales.

Los cambios propuestos pueden impactar también, en la organización del Poder Judicial Federal. Descartó que dichas opiniones signifiquen que se adelanten criterios y, con ello, quedar impedidos para resolver un eventual caso sobre el tema.

“¿Cómo es posible que yo no pueda opinar? Por ejemplo, respecto de la elección de ministros, ministras, jueces, magistradas, magistrados, o sea, una reforma de esa trascendencia y que no puedas decir nada (…) que podamos decir: no es conveniente, no es una buena reforma, la elección no es la solución al problema que se pretende solucionar en materia de protección de derechos humanos”, dijo.

El ministro Laynez Potisek señaló que sí es necesaria una reforma judicial, pero, consideró que debe haber un ejercicio de autocrítica, en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar el Poder Judicial de la Federación.

LEO