Antes de llegar a Florida, Debby se convirtió en huracán categoría 1 y se pronostican severas inundaciones.

La noche de este 4 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami informó que Debby se convirtió a huracán categoría 1 previo a tocar tierra en Florida, Estados Unidos.

Al corte, Debby se localiza aproximadamente 105 kilómetros al suroeste de Cedar Key, Florida y aproximadamente 160 kilómetros de Tampa. Tiene vientos sostenido de 120 kilómetros por hora (km/h).

Se espera que el ahora huracán llegue a la región de Big Bend en Florida, en las primeras horas del lunes 5 de agosto.

Debby se ha convertido en el segundo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024.

“Se esperan peligrosas marejadas ciclónicas e impactos de viento a lo largo de partes de la costa sureste de los Estados Unidos, desde el noreste de Florida hasta Carolina del Norte hasta mediados de la semana, y se ha emitido advertencias de marejadas ciclónicas.”, informó el Centro Nacional de Huracanes del Atlántico.

11 pm EDT: #Debby becomes a hurricane as it nears landfall in Florida. Debby expected to be a major flood event for the southeast U.S. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/g2Et30zWXN

La cuenta de ‘X’ de My Radar Weather informó las características del huracán, el cual cuenta con dos cimas gemelas:

“Debby tiene dos cimas gemelas que orbitan alrededor de su centro. Esa es una señal probable de que comienza una intensificación más rápida, a pesar de que está trabajando contra el aire seco que busca invadir y erosionar su circulación desde el oeste”.

Debby has twin overshooting tops orbiting its center. That’s a likely sign of faster intensification beginning, even though it is working against dry air seeking to invade and erode its circulation from the west.

Remain abreast of updates as Debby intensifies. pic.twitter.com/J9MZZbAkLw

