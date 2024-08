La estadounidense Simone Biles sumó este sábado su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la prueba de salto.

La gimnasta recuperó uno de los campeonatos que ganó en Río 2016 pero que no pudo defender en Tokio 2021, por el problema mental que padeció durante esos Juegos Olímpicos.

Simone Biles logró el primer lugar de la competencia de salto tras obtener una puntuación de 15.300 luego de dos saltos. La medalla de plata fue para la brasileña Rebeca Andrade, quien puntuó 14.966. El tercer lugar se lo llevó la también estadounidense Jade Carey, que se adjudicó el bronce al sumar 14.466 puntos.

Con la medalla de oro, la gimnasta estadounidense llegó a tres oros en París 2024. Las otras preseas las obtuvo en la competencia All-Round y en la modalidad por equipos.

Por otro lado, la joven, de 27 años, sumó una nueva medalla de oro en su carrera, con lo que ya cuenta con siete títulos olímpicos y se encuentra a dos -medallas- de la gimnasta rusa, Larissa Latynina -9 medallas de oro-, de empatar en el máximo número de preseas doradas ganadas en la gimnasia.

En cuanto a medallas olímpicas personales, Simone Biles ya suma diez.

A day in the life of a GOAT 🐐

Another Olympic gold medal added to the collection for Simone Biles, thanks to a wonderful double pike.

–

Inégalable !

3ème finale, 3ème médaille d’or 🤩

Simone Biles remporte un nouveau titre Olympiques avec un premier saut ÉPOUSTOUFLANT et… pic.twitter.com/0G9hNU121T

— Paris 2024 (@Paris2024) August 3, 2024