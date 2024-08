Uno de los grandes errores que cometió el Partido Acción Nacional (PAN) en la elección pasada fue no reconocer la importancia de los programas sociales, mientras que de cara al futuro, debe preservarse la alianza legislativa para contener a Morena y sus aliados en el Congreso, aseveró la senadora Kenia López Rabadán.

En entrevista con 24 HORAS, señaló que los miembros de la oposición deben reflexionar lo que hizo mal, en que se equivocaron, cuáles fueron los errores, pero también los aciertos para engrandecerlos.

“Es necesario hacer un análisis objetivo de los partidos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la importancia de los programas sociales (…) yo creo que uno de nuestros grandes errores es no reconocerlos, es un error brutal”, expresó la también diputada federal electa por el PAN.

Enfatizó en que la oposición debe entender que los programas de apoyo a la población son muy importantes para las personas, para su desarrollo y aspirar a un nivel de vida decoroso.

“Una vez que la ciudadanía y los políticos, todos sepamos que son demasiado importantes, pues dejemos de litigar y sepamos todos que (los apoyos) no son del partido político en turno, no son de López Obrador ni de Claudia Sheinbaum, ni de Xóchitl Gálvez, o de Peña Nieto, o de Calderón, de quien sea, no son de ellos”, apuntó.

Lo primero que hay que hacer en la oposición, continuó López Rabadán, es, además de reconocer la importancia de estos, no pelear en su contra, sino mejorarlos, fortalecerlos y que no se utilicen como lucha electoral.

“(La gente) sabiendo que siempre va a haber programas sociales entonces ahora sí, ¿qué gobierno quieres? No el gobierno de los programas sociales, sino el gobierno que te dé seguridad, salud, carreteras, escuelas”, dijo.

En cuanto a la relación que debe haber entre los partidos de oposición en el futuro, la senadora panista comentó que la alianza legislativa no puede disolverse, pues es la manera para contener los cambios que pretende realizar el oficialismo.

“Por el bien de México no se puede romper, no se puede dividir MC, el PRI, el PAN, e incluso alguno que otro independiente pensante de los otros partidos. La oposición debe estar lo más unida posible para defender a millones de mexicanos”, expuso López Rabadán.

-Esa unidad va a estar sometida a una presión en la siguiente legislatura…

Justo por eso, justo es el momento en el que yo por supuesto no podría litigar con MC o con el PRI o con un senador incluso que dude de acompañar estas aberraciones legislativas que quiere hacer Morena y el gobierno, porque todos deben de estar lo más unidos y respetarse mutuamente.

A mí cuando me dicen, es que no les gustó la coalición a la ciudadanía, pues está claro, ahí están los votos; claramente sí gustó en 2021, pero no gustó en 2024. Esa es la realidad.

-Viene también el cambio de dirigencia en el PAN, ¿qué esperarías para estos próximos años?

En el PAN hay de dos: o regresamos al origen, o evidentemente va a diluirse en cada elección. Regresar al origen, es decir, vamos a defender nuestros principios y los panistas que quieran defender los principios, los ciudadanos que quieran formar parte del PAN, están los brazos abiertos.

Yo estoy convencida que el PAN necesita regresar al origen, regresar al origen me refiero a, si eres un panista militante, pues entonces ponte a chambear, ve y visita a tus vecinos, haz un ejemplo del PAN en tu vida, en el ejercicio público, en el ejercicio privado de tu vida.

Futuro del blanquiazul

Mencionó también que el gran reto del futuro presidente o presidenta panista es unir a sus correligionarios para liderar a la oposición y ser una esperanza de buen gobierno para dejar de ser oposición.

“Todo eso no es nada fácil, primero, cohesionar a los panistas (…) y hacer una oferta política de oposición responsable, oposición seria, oposición honorable, cosas que son bien difíciles.

“Ser una oposición honorable es no te vas a doblar en el Senado, no te vas a doblar en la Cámara de Diputados, no te vas a ir al baño a la mera hora de la votación. No. Te tienes que quedar a representar con valentía”, comentó.

Finalmente, aseguró que esperará a que se publique la convocatoria para decidir si participa o no en la renovación de la dirigencia panista.