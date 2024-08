A través de un comunicado, la icónica banda Aerosmith anunció la cancelación de su gira de despedida PEACE OUT The Farewell Tour y su retiro definitivo de los escenarios debido a un problema con la voz de su vocalista.

Precisaron que después de la lesión, fractura de laringe, que sufrió Steven Tayler en septiembre de 2023, su voz no ha podido recuperarse totalmente, aún cuando ha estado bajo tratamiento con los mejores médicos.

También lanzaron un agradecimiento a su equipo: “agradecidos con nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posibles nuestras carreras históricas”; así como a sus fans por sus mas de 50 años de carrera.

“Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Soñar. Has hecho realidad nuestros sueños”.

Finalmente, la banda indicó que el costo de los boletos para las fechas confirmadas de su gira a través de Ticketmaster, serán reembolsadas de manera automática y quienes adquirieron boletos a través de plataformas como SeatGeek, StubHub, VividSeats, deberán comunicarse a su punto de venta para recibir instrucciones.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024