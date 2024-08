El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si EU no entrega un informe detallado de la aparición de “El Mayo” Zambada y uno de “Los Chapitos” en Texas, entonces ¿qué ocultan?

Este jueves, a una semana de que se diera la aparición de los 2 cabecillas del Cártel de Sinaloa en El Paso, y sin que él ni su Gobierno tengan la certeza de lo que ocurrió el 25 de julio, insistió en que se tiene que esperar pero que:

“Entonces, vamos a esperar, también si no nos quieren mandar la información, vamos a decir ‘no tenemos información porque no quieren’, no sé qué están ocultando”.

Además, subrayó que todo lo relacionado con ese caso “se va a saber”, ya que:

“No somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo de México, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero, nuestro amo es el pueblo de México, porque el pueblo de México es el soberano, es al único al que le debemos todo, estamos obligados a informales, no ocultar nada”.

Y si bien reconoció que ya cuenta datos al respecto, matizó que no podía puntualizar mucho porque “es un tema delicado” pero dijo que ya quedó descartado que el presunto vuelo en el que llegaron Zambada y Guzmán López no salió de Hermosillo, Sonora, como dijo hace una semana la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez en su “informe público”.

Y aunque la prensa cuestionó si “así se trata a los amigos” con respecto a que la administración Bien no ha enviado el informe, el mandatario saliente reviró que “a los amigos hay que tenerles paciencia”.

A la par, dijo que en la región (Sonora, Sinaloa y Durango) está en calma, sin confrontaciones, aunque, acusó, sus adversarios quisieran eso.

A su vez refirió que hasta el momento hay varias versiones sobre lo ocurrido, incluidas las declaraciones de un presunto abogado de “El Chapo” y la familia Guzmán Loera, por ello es que insistió en su petición de que EU aclare sí, mantenía conversaciones con Joaquín Guzmán López, por qué es que, cuando arribó la avioneta a aquella nación, iba también “El Mayo”.

Ayer, el propio titular del Ejecutivo comentó que las autoridades estadounidenses confirmaron que tenían pláticas con el “Güero Moreno”:

“No sabían que se iba a entregar también o que iba en el avión el señor Zambada (…) nosotros queremos, y lo está haciendo la FGR y SRE conocer más sobre esto, en dónde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, por qué si el acuerdo era con uno, llegaron dos” y echó mano de los dichos del abogado de El Mayo Zambada, quien afirmó que su cliente fue “secuestrado” por el hijo de El Chapo.

“Se necesita conocer todo esto, ¿en dónde?, ¿quiénes?, ¿si participaron en territorio mexicano agente de Estados Unidos?”

Horas después, Claudia Sheinbaum dijo que la información que proporcionó Estados Unidos, es escueta.

“Tiene que haber información, es escueto, ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves por la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial”.

Destacó que el Gobierno mexicano también ha detenido a “distintos personajes de la delincuencia organizada. Ahora, con el Gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal, los ha extraditado; no es que no se ha hecho nada”.

“El Mayo” líder histórico del Cártel de Sinaloa y Guzmán López están bajo custodia de las autoridades estadunidenses luego que aterrizaran en El Paso, Texas, el jueves pasado.