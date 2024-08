⁹Lalita Kayi Kumar es una mujer estadounidense que permaneció atada con cadenas en un árbol por 40 días en la India.

Te podría interesar: Chile también reforzará su frontera ante posible éxodo de venezolanos

De acuerdo a un mensaje que logró escribir, pese a su estado crítico de salud, su esposo la ató en un árbol en medio de la selva, después de una discusión, dejándola sin comida ni bebidas, por alrededor de 40 días.

Esto sucedió en Maharashtra, en el oeste de la India, cuando al escuchar gritos de auxilio, los pastores de la localidad dieron aviso a las autoridades, quienes encontraron a Lalita al borde de la inanición, con la ropa holgada y con los pies atados a un árbol con una cadena de hierro.

Siendo llevada inmediatamente al hospital de Sindhudurg y más tarde fue trasladada al Instituto de Psiquiatría y Conducta Humana de la Facultad de Medicina y Hospital de Goa, quienes determinaron su estado psiquiátrico, además de que los medicamentos que portaba, reforzaron los análisis.

Al no poder hablar, la mujer escribió una nota, dejando en claro que su esposo de origen Indio, la ató para que muriera:

A 50 year old American woman Lalita Kayi Kumar, was found tied to a tree with an iron chain in a jungle in Maharashtra, India, where she had been held captive by her Indian husband for 40 days.

She had come to India a decade ago to learn yoga and meditation, police said on… pic.twitter.com/wKR2w8tIx0

— Gurpreet S. Sahota (@GurpreetSSahota) July 31, 2024