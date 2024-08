El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar y futuro coordinador general de política y gobierno de Claudia Sheinbaum, confío en que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplique la Constitución sin interpretaciones en torno al límite de representación de los partidos políticos en el Congreso.

“La Constitución no da lugar a dudas, tan es así que una buena parte de los opinólogos y los exconsejeros del INE, en su momento, opinaron que no estaban de acuerdo con la regla pero que se requería una reforma constitucional. Creo que no hay duda, yo tengo confianza en que el INE cumplirá su trabajo ¿no decían que el INE no se toca? y, que el Tribunal Electoral, la Sala Superior también hará el trabajo que le corresponde”, declaró.

En conferencia de prensa junto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el exministro consideró que “la Constitución es muy clara, las reglas del juego estaban en el conocimiento de todas y de todos antes de iniciar el proceso electoral; son las reglas que se han aplicado desde 1996”.

Refirió que en 2000 se reformó la constitución, en 2007 también se reformaron las coaliciones y no se tocó el tema de la limitación a la sobre representación, “así ha venido ocurriendo, así ocurrió en 2018, de tal suerte que lo único que nosotros pedimos es que se cumpla la Constitución, se respete la Constitución”.

Dijo que no debe haber interpretaciones de la Constitución porque ya hay una regla, “y en este caso hay una regla que además, es una regla que impone una limitación a un derecho político electoral de los partidos que no pueden superar el 8%. Cuando hay una regla y esa regla es de aplicación, no cabe otro método interpretativo”.