La rapera Cardi B ha anunciado su tercer embarazo y lo hace con un mensaje para su aún esposo Offset. “Con cada final viene un nuevo comienzo”. Y es que horas antes se dio a conocer que la interprete de “Money” le pidió el divorcio al también rapero, quien es el padre de sus dos hijos.

La historia entre Cardi y Offset como esposos inició en 2017 y a lo largo de su relación han tenido una serie de disputas en redes sociales y presuntas infidelidades por parte del exmiembro de Migos.

De acuerdo a medios estadounidenses Cardi espera quedarse con la custodia de Kulture y Wave y además llevan meses distanciados. La cantante ha sido abierta con el tema en sus redes sociales pues en algunos IG Live hablaba sobre estar “soltera un minuto” y hacer mofa de su separación.

Pero esta no es la primera vez que Cardi intenta separarse de Offset ya que en 2020 le solicitó el divorcio pero hubo reconciliación.

El mensaje de Instagram agradece y menciona que se ha renovado.

“¡Has renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil aceptar los giros, vueltas y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante”, se lee en el post.

LDAV