El mandatario capitalino, Martí Batres, afirmó que su Gobierno no aprobará ningún proyecto que contemple la tala de árboles, como el que se tenía contemplado por Six Flags.

En el arranque del operativo Coyoacán – Tlalpan, el mandatario local reconoció la importancia del arbolado para la conservación del ambiente y la regulación de la temperatura en la capital.

Te podría interesar: Despliegan más de 3 mil elementos para operativo en Coyoacán – Tlalpan

“Ya se ha manifestado la Secretaría del Medio Ambiente al respecto y aquí yo quiero reiterar que no se va a avalar por parte del Gobierno de la Ciudad ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, son nuestros bosques, es la zona donde se recarga el acuífero, donde se produce el oxígeno (…) no se va a hacer, no se avalará”, reiteró.

También se refirió a las inquietudes vecinales respecto al Bosque de Tlalpan y comentó que no se llevará a cabo ningún proyecto de estacionamiento.

Te podría interesar: ¿Cuándo y dónde esterilizar a tu perro gratis en la CDMX?

“Hay otra inquietud de habitantes de la alcaldía en torno a si se va a hacer el estacionamiento en el Bosque de Tlalpan. También quiero decirles que no se va a hacer; hay vecinas, vecinos que nos han pedido que no se haga, que puede afectar la convivencia en este importante centro de asistencia familiar (…) no se va a hacer este estacionamiento tampoco”, precisó.

“Nos interesa mucho preservar el medio ambiente, preservar el tejido comunitario y la tranquilidad de la ciudadanía”, concluyó.