Ismael “El Mayo” Zambada se mantendrá en prisión y sin derecho a fianza mientras avanza su proceso judicial.

Así lo dio a conocer la jueza Anne Berton, con sede en El Paso, Texas, quien determinó que:

“No existen condiciones o combinaciones de condiciones de liberación que garanticen razonablemente la apariencia del acusado o la seguridad de la comunidad”.

Just in: Federal judge in El Paso orders El Mayo Zambada to remain jailed as his case proceeds.

"there are no conditions or combinations of conditions of release that will reasonably assure the appearance of the Defendant or the safety of the community…" pic.twitter.com/QLCCz18OQO

