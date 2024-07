En redes se ha difundido una presunta carta en la que se establece que “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López se entregaron voluntariamente tras 4 años de negociación con EU.

Este miércoles, luego de que una jueza federal de EU determinara que “El Mayo” Zambada permanezca en el cártel durante su proceso judicial y que se difundiera una nueva imagen de “El Güero Moreno” en ropa de prisión, Luis Chaparro difundió en su cuenta de X (@LuisKuryaki) el presunto documento atribuido a la familia Guzmán López.

Quien se presenta como periodista compartió 2 imágenes de una carta (con varias faltas de ortografía) firmada por José Luis González Meza presunto abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y de su familia, en la que se lee:

El presunto documento fechado este 31 de julio también detalla que las presuntas pláticas con las autoridades de EU, para entregarse voluntariamente, comenzó hace 4 años, lo que culminó con la entrega de ambos capos del Cártel de Sinaloa.

Además, subraya que hay una buena relación entre las familias Zambada y Guzmán, la misma que data de hace medio siglo:

Zambada fue arrestado la semana pasada junto a Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, luego de arribar en un avión procedente de México –las autoridades mexicanas desconocen de qué sitio partió-, tras lo cual, el también conocido como “señor de la montaña” se mantiene en Texas, mientras que su ahijado fue trasladado a Chicago, en donde está fincado el proceso en su contra y el resto de sus hermanos por fabricación, conspiración y tráfico de fentanilo a EU, entre otros cargos.

Sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al Gobierno de EU que dé un reporte detallado de su aseguramiento, ya que, por el momento, no cuenta con “información confiable” sobre el tema.

En su Mañanera de este 30 de julio, el titular del Ejecutivo reafirmó que el Gobierno estadounidense mantenía platicas con el “Güero” Guzmán para negociar su entrega, además de cuestionarle que:

According to the Guzmán family, through their attorney: El Mayo and Joaquín began negotiating their voluntary surrender to US authorities four years ago. pic.twitter.com/GIAC5oHG4K

