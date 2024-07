A dos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo, 47 por ciento de la infraestructura del IMSS-Bienestar aún no se concluye.

Lo anterior, según los datos presentados por Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante la conferencia Mañanera del presidente López Obrador, este martes.

Robledo Aburto presentó los avances de la federalización del sistema de salud en 23 entidades, en las que se proyectan 68 obras de infraestructura como hospitales, módulos nuevos o albergues y de los cuales 32 aún no se concluyen.

Las entidades en las que López Obrador iniciará su gira para izar banderas blancas, lo que significaría que ha terminado el sistema de salud, “mejor que el de Dinamarca” son Guerrero, Veracruz y Sinaloa, con tres hospitales por concluir.

Fue en la Mañanera del 7 de mayo donde el Presidente anunció que entre el 2 y el 14 de septiembre haría una gira por los estados con IMSS-Bienestar para el mencionado izamiento.

“El informe del 1 de septiembre va a ser en el Zócalo, eso sí, porque es el último informe (…) luego vamos a comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas, estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública (IMSS-Bienestar)”.

El mandatario dijo que dicho recorrido será hasta el 14 de septiembre, día en que se conmemora los 200 años de la anexión de Chiapas a México.

Destacó que es el recorrido que tiene pensado y “puede que” en esa gira haga Mañaneras, al ser cuestionado si no visitará las entidades que no están en el sistema de salud, dijo que sí, pues en algunas de ellas, como Jalisco, le hace falta inaugurar obras.

Aunado a ello, el presidente López Obrador justificó que dejará obras pendientes porque “no anda urgido de inaugurar obras”.

Luego de que se le cuestionara sobre las protestas de pobladores de Tultepec, municipio mexiquense por donde cruzará el tren Buenavista al AIFA, y las cuales han retrasado las obras, el mandatario se pronuncio al respecto.

“Si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque si, no, no dejan pasar el tren, pues ahí se lo dejamos de tarea, le pido a la próxima Presidenta. Yo no ando urgido de estar inaugurando, o sea, ‘nadie está obligado a lo imposible’, decía el presidente Juárez”.