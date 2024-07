Incapaz de hacerle frente a un Novak Djokovic, que en ningún momento bajó la intensidad para ganar el juego 6-1 y 6-4, Rafael Nadal admitió su partida del torneo individual de tenis en París 2024, luego de afirmar no haber podido competir al mismo nivel que el serbio.

“Ha sido una paliza durante mucho rato. Hay que aceptarlo como tal y no esconderlo. no me ha dado tregua y yo no se lo he puesto difícil. No he jugado al nivel que Novak necesitaba para crearle problemas y se lo he puesto fácil”, aseguró el ibérico tras una nueva partida de la arcilla parisina.

Limitado a jugar ahora con Carlos Alcaraz el torneo de dobles, Rafa apenas prometió intentar recuperarse físicamente para buscar extender su actividad olímpica, aún pese a una dolencia física que no lo deja y que tampoco detalló sobre su complejidad.

Para Novak Djokovic, una victoria que lo coloca con un margen de 31 victorias luego de 60 encuentros ante el español, simplemente le significó avanzar ante un rival al que trató de no darle ninguna chance de competir y del que reconoció no tiene ninguna amistad por el momento, pero que le gustaría construir una relación cuando ambos estén fuera del circuito profesional.

“Somos rivales y compañeros. Llevamos compartiendo mucho tiempo de nuestras vidas y me gustaría que nuestra relación mejore en el futuro. No sé qué planes tiene pero le deseo lo mejor. Quizás no sea la última vez que nos veamos las caras en pista”.

Está segunda ronda el París también dejó victoria de Casper Ruud ante Andrea Vavassori en tres sets, seguido por un triunfo de Stéfanos Tsitsipas ante Daniel Evans en dos parciales o del argentino Francisco Cerundolo ante Ugo Humbert en tres episodios./24Horas

Disipa dudas por su salud

Después de vencer al neerlandés Tallon Griekspoor, en apenas dos parciales de 7-1 y 7-6 pero con la incógnita de haber solicitado apoyo médico en pleno juego, Carlos Alcaraz aseguró tras confirmar su pase a la siguiente ronda en París, que él sabe manejar las molestias físicas que acarrea de tiempo atrás.

Mentalizado en mostrarse a tope para el partido de hoy en dobles con Rafael Nadal, el murciano indicó que la dolencia en el aductor de su muslo derecho es una fatiga que no resulta novedosa para él. “Siempre hay problemas y así es el día a día del tenista. Sé cómo llevarlo”.

El vigente campeón de Roland Garros volverá a ver hoy al mismo rival de Países Bajos que eliminó este lunes, pero ahora junto a su compatriota Wesley Koolhof en la segunda fase del torneo de duplas.