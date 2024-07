En el cuarto día de actividades oficiales de los Juegos Olímpicos de París 2024, el medallero no sufrió muchos cambios, esto luego de que Japón y China sumaran un par de oros a sus respectivas delegaciones, así como la pelea entre Corea del Sur, Francia y Australia por mantenerse en el top 5.

Disciplinas como Esgrima, Judo, Natación, Gimnasia artística o Tiro deportivo fueron algunas de las encargadas de dar algunas medallas, otras como futbol llevaron a cabo los juegos de su última jornada de fase de grupos.

En el tenis, la dupla Nadal-Alcaraz se consolidó en la tierra batida del tenis de París 2024 y avanzó a cuartos de final, en una jornada que tuvo la sorpresiva eliminación de Coco Gauff y los avances de la gran favorita, Iga Świątek, y del campeón defensor, Alexander Zverev.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el guatemalteco Jean-Pierre Brol Cardenas consiguió la medalla de bronce en tiro deportivo, logrando la segunda medalla en Juegos Olímpicos en toda la historia del país centroamericano.

Otro de los momentos más destacados fue cuando Simone Biles ganó su primera medalla de oro en la actual justa deportiva al liderar al equipo de Estados Unidos en la reconquista del título olímpico por equipos de gimnasia artística.

Cerca del final de las actividades del día, se reveló uno de los primeros enfrentamientos en cuartos de final de futbol varonil, se trata nada más y nada menos que del choque entre Francia y Argentina, partido que revivirá la final de Qatar 2022, ahora en los Juegos Olímpicos de París 2024.

