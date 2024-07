El salsero Alberto Barros, aclara polémica con su esposa

El músico colombiano, Alberto Barros enfrenta acusaciones de su esposa, Luz Elena Restrepo, integrante del ballet que lo acompaña por haberla dejado “sola y sin dinero”, como dijo en un video desde un hotel en Campeche, mientras según ella misma, todos sus compañeros, incluido su esposo, se dirigían a Medellín.

Ante la polémica, el salsero buscó aclarar los hechos en un video publicado en sus redes sociales en donde niega haber abandonado a su esposa en el Hotel Fiesta Inn Loft en Campeche para evitar que la división entre su público continúe.

“Estoy preocupado por este ataque de la oscuridad a mi familia; no concibo que mi esposa Luz, una mujer que todos los días me dice cuanto me ama y que me escribe cosas hermosas sobre que tan buen ser humano soy para ella, esté entrando en esta difamación”, dijo Barros.

Tras esa introducción, el salsero contó que debían estar listos a salir a las 6 de la mañana para trasladarse al aeropuerto y partir en el vuelo de regreso a casa, pero que su esposa decidió quedarse más tiempo, pues “ella se negaba a viajar con todo el grupo”, por ello, Barros alega haberle dejado mil dólares en efectivo para cubrir los gastos del viaje, aunado a ello, su oficina le compró vuelos de Campeche a Medellín.

Asimismo, el cantante compartió en sus redes sociales imágenes de los boletos de avión que se le otorgaron a Luz Elena: “Fue una decisión personal de ella no querer viajar, pero de igual manera se le volvió a comprar el pasaje”, escribió.

Según él mismo, la génesis del problema estuvo al finalizar la segunda fecha en la CDMX, pues “había un paso que no le salía y le pedí que lo corrigiera, pero ella se molestó y me dijo que a esas alturas no estaba para corregirla”, por eso mismo, decidieron cancelar la presentación siguiente, pues había “mucha tensión”, describió Barros.

Ante esto, se manifestaron muchos mensajes de apoyo al salsero en los comentarios de su video en redes sociales.

