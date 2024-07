Tras darse a conocer la noticia de que ya no seguiría corriendo con la escudería Ferrari para la temporada 2025, el piloto español Carlos Sainz anunció que ya tiene nuevo equipo y que a partir del próximo año Williams Racing será su nuevo equipo en la Fórmula 1.

En medio de varias especulaciones sobre su futuro dentro de la máxima categoría del automovilismo, el español dio a conocer esta noticia. En lo que va de la actual temporada, el todavía piloto de Ferrari se encuentra en la quinta posición con 162 unidades en total.

“Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para hacer historia nuevamente y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto a cada uno de los miembros del equipo”, mencionó Carlos Sainz sobre la llegada a su nueva escudería.

Luego de hacerse oficial el anuncio, la escudería Williams Racing le dio la bienvenida a su nuevo piloto y presentó a los dos corredores oficiales que tratarán de darle varios triunfos al equipo dentro de la temporada 2025; Sainz correrá junto a Alex Albon.

“Con Alex y Carlos tendremos una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla y con una enorme experiencia para guiarnos hacia las nuevas regulaciones en 2026. Su fe en la misión de esta organización demuestra la magnitud del trabajo que se está realizando entre bastidores. La gente no debería tener ninguna duda sobre nuestra ambición”, aseguró James Vowles.

El próximo circuito de la actual temporada de Fórmula 1 tendrá lugar el 25 de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos en la pista de Zandvoort.

