De admirarse, lo que hizo la gimnasta mexicana Natalia Escalera, quien a pesar de estar lesionada, realizó su rutina en la competición de Gimnasia Artística en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Horas antes de la participación mexicana en este deporte, Natalia Escalera informó que no participaría en el All-Around debido a una lesión.

Te podría interesar: París 2024: Kenia Lechuga avanza a los cuartos de final en Remo

“Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también.

“Me duele mucho no poder hacer All-Around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ME VOY A PRESENTAR EN BARRAS”, dijo la mexicana en sus redes sociales.