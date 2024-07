Bajo el argumento de haber usado un “auto con bajo peso”, la Fórmula 1 descalificó a George Russell del Gran Premio de Bélgica y anunciaron por ganador de la carrera a Lewis Hamilton.

De acuerdo con un comunicado en conjunto por la Fórmula 1 y la FIA, el monoplaza manejado por el piloto de la escudería Mercedes, fue encontrado 1,5 kilogramos por debajo del peso mínimo solicitado en el artículo 4.1 del TR, lo que derivó en su descalificación.

Te podría interesar: París 2024: Fátima Herrera avanza a los 8vos de final en Boxeo

“Los administradores determinan que el artículo 4.1 del Reglamento Técnico de Fórmula 1 de la FIA se ha incumplido y, por lo tanto, la sanción estándar por dicha infracción es necesario aplicarlo“, señaló el comunicado tras dar a conocer la sanción a George Russell.

Tras conocer la sanción y la descalificación de uno de sus pilotos, Toto Wolff lamentó el error que tuvieron que los perjudicó, además de señalar que aprenderán de este hecho para que no vuelva a suceder, por su parte, George Russell también envió un mensaje a los fans tras haber sido notificado de su sanción.

Te podría interesar: Te contamos quién es Alejandra Valencia, experta en el Tiro con Arco Mexicano

“Desgarrador… Llegamos con 1,5 kg de menos peso y hemos sido descalificados de la carrera, hoy lo dejamos todo en la pista y estoy orgulloso de cruzar la meta primero. Habrá más por venir”, publicó en sus redes sociales.

Con este anuncio, Hamilton es ascendido a P1, mientras que Oscar Piastri ahora toma P2 y Charles Leclerc se mueve hasta P3; además de ello, el mexicano Sergio Pérez ascendió a la séptima posición, esto luego de haber quedado en octavo lugar del Gran Premio de Bélgica.

Los pilotos se tomarán unos días de descanso para después comenzar a prepararse para lo que será el Gran Premio de Países Bajos que se celebrará el próximo 25 de agosto.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG

— Formula 1 (@F1) July 28, 2024