La vicepresidenta de Estados Unidos y virtual candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, llamó a “respetar la voluntad del pueblo venezolano”, tras las elecciones presidenciales celebradas hoy en el país sudamericano.

“Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano,” afirmó Harris en un mensaje vía X.

Harris subrayó el compromiso de Estados Unidos con un futuro más democrático, próspero y seguro para Venezuela. “A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela“, agregó, reafirmando el apoyo estadounidense a los esfuerzos por la estabilidad y la democracia en la nación sudamericana.

La declaración de Harris se produce en un momento crucial, mientras las proyecciones sugieren una victoria significativa para Edmundo González Urrutia sobre el actual presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en Venezuela y el respeto a la voluntad expresada por sus ciudadanos en las urnas.

El padrón electoral cuenta con alrededor de 21 millones de registrados, en una población total de 30 millones. Sin embargo, los expertos estiman que alrededor de 17 millones de personas que residen en Venezuela y no han emigrado podrán ejercer su derecho al voto. Cabe señalar que el voto no es obligatorio en el país.

July 28, 2024