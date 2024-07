Cuestiona Blinken transparencia de resultados en Venezuela

El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken puso en duda el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, tras anunciarse la victoria de Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó “serias preocupaciones” porque los resultados electorales no reflejen la voluntad del pueblo.

“Vimos el anuncio de las elecciones en Venezuela. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad o los votos del pueblo venezolano. Es crítico que cada voto sea contado de forma justa y transparente”, mencionó.

